中評關注：賴17條藍軍緊箍咒　束手無策？

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月15日電（記者 張嘉文）賴清德13日宣布中國大陸是境外敵對勢力，提出5大“國安”威脅和17項因應策略，包括恢復軍事審判，引發社會討論。台灣自1991廢止《動員戡亂時期臨時條款》，法律上不再視大陸地區為敵人，兩岸不再處於敵對狀態。賴清德是首位將大陸定調為境外敵對勢力的台灣領導人，茲事體大，民眾普遍憂慮會不會之後的任何兩岸民間交流都被冠上“通敵 ”罪名。



對於賴清德提出的“國安”威脅17項因應策略條，“行政院長”卓榮泰昨日已公開表示，各部會須限期考核完成，展現推動決心。賴17條未來會不會成為藍營緊箍咒，產生嚴重寒蟬效應，是後續關注焦點。



主因在於，綠營結合民間團體發起的大罷免正如火如荼展開，已有35席泛藍“立委”罷免案通過“中選會”第一階段審查，將進入第二階段連署，情勢對藍軍極不利。賴13日的相關談話、“賴17條”，就是用另外一種方式，替大罷免添加關鍵元素。



接下來，賴清德提出的17條將進行相關修法，民進黨在“立院”是少數，當“賴政府”定調大陸為敵對勢力，在野黨如不配合修法，綠營就可大肆宣傳在野黨是敵對勢力的在地協力者？



類似的抹紅是綠營慣用手法，但這次直接上綱到“國安”修法，可能讓藍營落入進退兩難局面，尤其目前有35席藍委將面對大罷免，國民黨本會期原本希望主推民生法案降低衝突，不讓罷免氣焰繼續升溫，只是現在的賴17條後續修法，顯然就是要逼藍營難以抉擇。



面對大罷免的壓力，藍委本會期氣勢確實和上會期有所不同，許多大砲型藍委近來批綠頻率明顯減少，除了避免提高仇恨值，大多是忙著回選區固樁，拜託支持者在接下來的罷免投票要出來投不同意票等等。也就是這場大罷免對藍營的負面效果正在發酵，現在又有了賴17條這樣的緊箍咒，接下來藍營情勢將更艱困。



國民黨主席朱立倫14日公開發表談話，嚴厲批判了賴清德此舉只是為了遂行“台獨”目標，但除了批評，並未提及相關反制辦法，以朱立倫為首的國民黨中央，可能須盡快找到方式突破，畢竟如何制衡執政的民進黨，是最大在野黨國民黨的責任之一，這也是2024大選投票，民眾讓藍委多於綠委的目的。