兩岸氛圍緊繃　陸配湛秀英不希望有對立

高雄市新移民社會發展協會創會理事長湛秀英。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月15日電（記者 蔣繼平）外界關心陸配是否會受兩岸政策持續緊縮影響。高雄市新移民社會發展協會創會理事長湛秀英接受中評社訪問說，社會氛圍比較緊繃，所以大家真的都不敢去談敏感議題，常講“日久他鄉是故鄉”，現已是台灣一分子、更是台灣小孩的母親，從這角度來談才對陸配生活有幫助，呼籲不要用政治的角度來檢視兩岸婚姻家庭。



湛秀英是雲南馬龍縣人，嫁來台灣20多年，曾從事新娘秘書等工作，2022年開始在高雄市前鎮區開店，將雲南米線改良成雲南涼麵，餐飲頗受好評。



湛秀英表示，協會一直倡導陸配在台灣努力生存、經營好家庭、做好自己的事業，不希望受到政治氣氛影響，讓陸配無法在台灣生存，這點比較重要，大家常講“日久他鄉是故鄉”，來到台灣組建家庭，已是台灣的一分子，也是家庭的一分子，更是台灣孩子的媽媽，從這個角度去談，對陸配生活才會更有幫助。



湛秀英表示，真的希望不要用政治的角度來檢視兩岸婚姻家庭，因為陸配與台灣一般家庭是一樣的，都希望家庭幸福和諧，進而提升社會和諧度，太多政治因素會造成家庭的不和睦，後續孩子的成長、就業問題也會有影響，原因第一是可能被外界貼標籤，第二是政治立場不同相處尷尬，都希望不談政治、互相尊重。



針對兩岸限縮讓社會氣氛不太好，湛秀英表示，現在大家都不太敢去談敏感議題，能避則避。她說，作為兩岸婚姻的個體，都希望兩岸能夠和平、兩岸和諧，這才是共同要去經營的，不管在哪裡，世界和平是共同追求的目標，兩岸和平和諧都是好的，不希望有任何對立，不希望看到政治因素導致很多不幸的發生。



對於政策議題比較關心的部分，湛秀英表示，大家會比較關心陸配參政限縮的問題，近期新聞報導有陸配議員、里長遭解職，這點會感到比較不公平。另外就是陸配取得身分證為在台定居6年，還是希望能夠比照其他外配縮減到4年，因此針對有此需求的兩岸家庭，仍會希望持續來爭取這部分。



兩岸航線的部分最多人關心，湛秀英表示，當然希望回家的路更順暢，若兩岸可以直航的話，返鄉會更輕鬆更方便，譬如以她從高雄搭飛機到雲南昆明為例，過去有直航時，早上出發，3小時左右抵達，還可以吃午餐。目前透過在香港轉機，抵達時都晚上8點了，等於耗掉一整天時間，因此若能兩岸直航，真的會比較方便。