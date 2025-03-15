施正鋒：賴用三種人　大罷免國民黨危機

施正鋒受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月14日電（記者 黃筱筠）“經濟部長”郭智輝日前為台積電相關發言鞠躬道歉，東華大學前教授施正鋒接受中評社訪問表示，郭智輝不會下台，就算連賴清德競選時曾力挺的“中研院院士”朱敬一跳出來罵人，郭智輝目前還是不會下台，因為郭是賴在台南擔任市長時認識的企業界人士，算是賴自己人也聽話。



施正鋒為美國俄亥俄州立大學政治學博士，曾任東華大學原住民民族學院院長、淡江大學公共行政學系系主任、東華大學民族事務與發展學系教授、台灣國際研究學會理事長，亦曾擔任喜樂島聯盟主席，現退黨。施正鋒曾是呂秀蓮政治幕僚。



台積電將在美國擴大投資1000億美元，郭智輝日前坦承事先並不知情。另外，郭更以“蒙古症”比喻美國半導體大廠英特爾（Intel），引爆朝野批評，甚至被點名應撤換。“中研院院士”朱敬一也砲轟，“內閣”裡不適任的財經官員，絕對不只郭智輝一人，“爛到不可思議”。



施正鋒說，郭智輝不會下台，就算朱敬一出來罵人也不會下台。且就如郭智輝所說，台積電擴大投資美國，政府事前應該是真的不知道，但“賴政府”已經定義郭智輝是口誤，目前不會下台。



施正鋒表示，“衛福部長”邱泰院很誇張的認為護理師薪水合理，最後也只要道歉就好。並沒有要替護理師加薪或是增加人力，最後很可能就是開放移工去補足護理師不足。



“衛福部”日前公布全台455家醫院主動填報的護理人員平均薪資，包括本薪、津貼、獎金、補助等收入，但不含加班費，顯示醫學中心年資一年以下公職護理人員平均薪資達7萬3423元，非公職則有5萬6510元，遭輿論質疑灌水、未反映現況。