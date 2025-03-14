郭正亮：對特朗普讓步沒用　一定要強硬

郭正亮。(中評社 資料照) 中評社台北3月14日電／美歐之間的貿易緊張局勢，有進一步升溫跡象。美國總統特朗普威脅要對歐洲葡萄酒、香檳以及其他酒精飲料徵收200%的關稅。前“立委”郭正亮點出，為什麼每個國家都不直接服從美國，到現在第一時間跪下來的衹有台灣；那是因為這些國家心裡做了一個判斷，認為美國撐不過。



郭正亮認為，對特朗普這種人讓步是沒有用的，一定要強硬，因為他們看了加拿大的例子，安大略省長說給美國斷電，還要加25%，美國就縮了。所以強硬反而可以談，大家都學到了。



郭正亮14在中天《林嘉源辣晚報》節目中表示，特朗普要下重手，對歐洲的酒課200%關稅，這就是針對法國。比較耐人尋味的是，為什麼每個國家都不直接服從？到現在第一時間跪下來的衹有台灣。主持人林嘉源補充說，“台積電奉上”。



《中時新聞網》報導，郭正亮點出，為什麼沒一個國家第一時間就服從美國？巴拿馬不算，那是一個商業交易，連加拿大出口75%在美國，也都不服從，原因出在哪？



郭正亮認為，他們心裡做一個判斷，認為美國撐不過，2025年這時打貿易戰，跟2018年是不一樣的，有幾點明顯不一樣，第一個是美國國債，在2018年並不多，現在已經是35兆、甚或36兆；第二個則是美國股市在高點、高股價、高通膨，美國有什麼經濟迴旋空間，來打貿易戰，到時國內的通膨，物價一定會上漲，老百姓就會抱怨東西變貴，生活變困難了 。



郭正亮更點出，加拿大、墨西哥旁邊有“這隻大老虎”，卻都不服從。還有另外一個活生生的日子，日本首相石破茂去美國討好特朗普，說他願意投資美國1兆美元，還有日本鋼鐵，也說要提供技術，幫美國鋼鐵改造；但回家之後，鋼鋁稅照徵，還針對最核心的日本稻米課700%，日本加入TPP，卻連稻米都不讓步。