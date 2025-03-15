綠大軍壓境搞宣講　盧秀燕微笑帶過

盧秀燕不回應媒體提問，微笑步入會場。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月15日電（記者 方敬為）民進黨啟動“人民是頭家政策宣講會”全台巡迴，首場今天下午在台中市起跑，針對綠營府院黨大軍壓境，中國國民黨籍市長盧秀燕上午出席活動面對媒體詢問，僅微笑帶過，沒有回應。



民進黨發起“人民是頭家”下鄉宣講。民進黨中央黨部13日行文給各縣市地方黨部、民進黨黨公職及縣市議員，黨主席賴清德請黨公職全力投入，協助辦理“人民是頭家”8場說明會。第一場15日從台中市起跑，包括“行政院長”卓榮泰、副院長鄭麗君、“交通部長”陳世凱、綠委蔡其昌、何欣純、林楚茵、王義川、民進黨秘書長林右昌、發言人卓冠廷、黨籍台中市議員、里長等民代響應。



盧秀燕15日上午出席“國際扶輪3461地區第八屆地區年會”致詞，針對民進黨“人民是頭家政策宣講會”選擇從台中出發、賴清德稱中國大陸是“境外敵對勢力”等議題，笑而不語，直接進入會場。



盧秀燕致詞表示，她除了是台中市長，也有扶輪社社員的身分，對扶輪社有特殊的感情，她擔任市長今年要邁入第7年，過去這6年當中，除了有一年因為疫情的關係沒有舉辦年會，其餘每年年會她都親自參加，沒有缺席，她要感謝扶輪社熱心公益，是台中市政府的好夥伴。



盧秀燕說，扶輪社友都是社會的精英，是各企業各行業的成功代表，除了自己的事業經營成功，還會奉獻時間來從事公益、社會、文化、公共衛生、慈善等活動，為社會服務，大家有錢出錢、有力出力，讓台中市成為更友愛的城市，她要代表市府致上誠摯的謝意，也期待未來持續攜手扶輪社大家庭，打造美好台中。