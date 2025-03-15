綠政策宣講台中出發　林右昌喊話盧秀燕

民進黨秘書長林右昌。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月15日電（記者 方敬為）民進黨啟動“人民是頭家政策宣講會”全台巡迴，首場今天下午4點在台中市起跑，民進黨秘書長林右昌受訪表示，台中是台灣重要的城市，民進黨執政9年以來，全力支持台中建設，台中人有權利知道，藍白凍刪政府預算對台中建設的影響，他也喊話國民黨籍市長盧秀燕，要向國民黨主席朱立倫勇敢說不，反對藍白“立委”“國會”濫權。



民進黨發起“人民是頭家”下鄉宣講。民進黨中央黨部13日行文給各縣市地方黨部、民進黨黨公職及縣市議員，黨主席賴清德請黨公職全力投入，協助辦理“人民是頭家”8場說明會。第一場15日下午從台中市起跑，包括“行政院長”卓榮泰、副院長鄭麗君、“交通部長”陳世凱、綠委蔡其昌、何欣純、林楚茵、王義川、民進黨秘書長林右昌、發言人卓冠廷、黨籍台中市議員、里長等民代響應。現場湧入約2000人響應。



林右昌在會前受訪表示，藍白在“國會”凍刪預算非常不妥，民調顯示即便是藍白支持者，也有超過25%左右認為不恰當，在中間選民的部分更是有三到四成左右反對，所以很清楚對整個台灣社會而言，大多數人無法接受藍白在“國會”濫權。



林右昌說，所以這次民進黨特別舉辦8場政策說明會，希望讓更多的民眾能夠瞭解藍白兩黨在“國會”裡面倒行逆施，到底會對個人或者企業的未來產生多大的衝擊，也希望民眾能夠站出來告訴藍白的政治人物“你們錯了！”



對於首場宣講會從台中出發，林右昌表示，台中是重要的城市，過去民進黨9年執政期間，對台中有非常多的建設，全力支持各項重大建設包括交通、橋樑、捷運、再生水廠、產業園區等，預算凍刪，對台中的發展也會受影響，因此希望盧秀燕市長能夠出面，向朱立倫主席說不。



至於宣講會現場出現罷免連署站，林右昌強調，民進黨作為一個社會的大平台，樂於把社會的聲音展現出來。現在社會對藍白兩黨濫權惡搞非常不滿，人民站出來展現民意，民進黨當然會支持。