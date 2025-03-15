民進黨台中宣講　中台灣罷藍委連署都來了

民進黨台中舉辦政策宣講會，彰化等縣市罷團都現身。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月15日電（記者 方敬為）民進黨啟動“人民是頭家政策宣講會”全台巡迴，首場今天下午4點在台中市起跑，由於台中場是中台灣唯一場，包括台中、彰化、雲林的罷免藍委團體都到場推進二階連署，就連罷免花蓮縣藍委傅崐萁的團體也出現在會場，各地罷團合體，推升罷免聲量。



民進黨發起“人民是頭家”下鄉宣講。民進黨中央黨部13日行文給各縣市地方黨部、民進黨黨公職及縣市議員，黨主席賴清德請黨公職全力投入，協助辦理“人民是頭家”8場說明會。第一場15日下午從台中市起跑，包括“行政院長”卓榮泰、副院長鄭麗君、“交通部長”陳世凱、綠委蔡其昌、何欣純、林楚茵、王義川、民進黨秘書長林右昌、發言人卓冠廷、黨籍台中市議員、里長等民代響應。現場湧入約2000人響應。



宣講會主軸鎖定在批評藍白“立委”刪凍總預算，安排的宣講陣容都與台中市有淵源，包括曾任台中市議員的陳世凱、曾任台中市交通局長的王義川等，並三不五時抨擊台中市區域國民黨籍“立委”，與罷免藍委行動相互串聯呼應。



此外，宣講會場除了台中市罷免6區藍委的連署站之外，包括雲林縣、彰化縣甚至花蓮縣的藍委罷免團體也跨縣市現身擺攤，由於台中場宣講會是中台灣唯一場，中部罷免團體把握機會串聯，促進第二階段罷免。雲林、花蓮的罷免團體坦言，來台中連署碰到戶籍地符合的民眾機率偏低，但因為第二階段連署人數是第一階段的10倍，罷免團體要把握機會打團體戰，才能夠更快達標成案。

