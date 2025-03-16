中評觀察：藍委失去了火力 國民黨非常危險

賴清德3月13日宣布中國大陸是境外敵對勢力，拋出5大“國安”威脅和17項因應策略。(中評社 資料照) 中評社台北3月16日電（評論員 林淑玲）賴清德3月13日宣布中國大陸是境外敵對勢力，拋出5大“國安”威脅和17項因應策略，包括恢復軍事審判，震撼全台。賴清德的抗中17條加上罷免，翻轉了台灣政治結構。



政治學教科書上的選舉是贏者當家，少數服從多數，民進黨已將之顛覆了。目前台灣“立法院”藍白席次加總雖然過半，“行政院長”卓榮泰上任不到1年已五度覆議失敗仍穩如泰山，罵起藍白毫不手軟。昔日執政黨遇朝小野大總須放軟妥協，才能走下去，現在綠營卻是衝出來罷免，且揚言要把所有泛藍區域“立委”能罷的全部罷掉，舉世少見。



罷免不容易過，但綠營有府院黨加上親綠媒體、側翼組成火網，再打出“國安”危機以“芒果乾”催票，現在已有35席藍委罷免案通過第一階段，以目前情勢看來，國民黨非常危險。



就拿2025年總預算來看，“立院”通過的歲出新台幣2.9兆創歷年新高，藍委傅崐萁日前質詢幾位“部會”首長都坦承今年預算比去年多。但綠營宣傳藍白大砍預讓政府無法做事，“監察院”甚至停供廁所衛生紙，就穩抓話語權。台灣民意基金會日前公布民調，對在野黨刪減與凍結2025總預算，僅2成8民眾覺得適當，5成3覺得不適當。卓榮泰自15日起領軍下鄉宣講，說明總預算被刪，正是催化大罷免。

