林政則出席中華大學校慶引龔自珍詩詞吐心境

林政則致詞時引用清朝詩人龔自珍的詩詞，吐露新竹清華大學將整併中華大學的心境。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月16日電（記者 盧誠輝）新竹清華大學去年底確定將整併新竹中華大學，在中華大學校地成立半導體學院。中華大學15日舉辦35周年校慶，該校創辦人、前中國國民黨籍新竹市長林政則致詞時引用清代詩人龔自珍的詩詞，“落紅不是無情物，化作春泥更護花”，強調中華大學35年來培育逾6萬名人才，為社會產業做出極大貢獻，期盼未來清華和中華整併後，能更成長茁壯。



新竹中華大學15日舉辦35周年校慶，創辦人林政則致詞時表示，他過去每年出席校慶致詞從不背稿，但因今年學校有重大變化，他在家想了3天到底要說什麼？林政則提到，今年對中華大學來說是新方向與新契機非常重要的一年，他勉勵所有教職員都應把握機會，就像學校過去經歷過許多曲折，最後能仍向前邁進一樣。



林政則回憶，中華大學是在1988年3月15日成立，1990年1月開始招生，學校發展至今已走過35個年頭，中華大學的前身是中華工學院，他記得當年剛成立學校時僅有約200多個學生合組一個系所，後來經過多年努力，發展成為擁有5大學院和1萬多名學生的規模，35年來已培育超過6萬多名人才，為社會產業做出極大貢獻。



林政則指出，中華大學今年的校慶主題為“回歸初心，未來精彩”，這也讓他想起當初學校創辦的初心，主要是為了響應政府鼓勵私人捐資興學的政策，並配合地方建設人才需求，積極為新竹科學園區培育人才，他感謝學校董事會與歷屆校長的努力，才能讓中華大學35年來過得如此精彩。



林政則也感謝學校全體教職員的努力，他相信清華和中華整併後一定會盡力照顧到所有的教職員生。林政則最後也引用清代詩人龔自珍的詩詞“落紅不是無情物，化作春泥更護花”，比喻清華和中華兩校就像兩朵花，希望藉由兩朵花的結合，能夠繼續延續中華大學的創校精神，讓教育生命這條路更加茁壯。