喊大罷免大成功　民進政策宣講成罷免造勢

綠委王義川喊出“大罷免、大成功！”。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月15日電（記者 方敬為）民進黨啟動“人民是頭家政策宣講會”全台巡迴，首場今天下午4點在台中市起跑，雖然民進黨中央強調，宣講主要是訴求反對藍白“立委”刪凍預算，但整場活動卻緊扣罷免藍委行動，綠委王義川並在台上喊出“大罷免、大成功！”宣講會儼然罷免行動造勢場。



民進黨發起“人民是頭家”下鄉宣講。民進黨中央黨部13日行文給各縣市地方黨部、民進黨黨公職及縣市議員，黨主席賴清德請黨公職全力投入，協助辦理“人民是頭家”8場說明會。第一場15日下午從台中市起跑，包括“行政院長”卓榮泰、副院長鄭麗君、“交通部長”陳世凱、綠委蔡其昌、何欣純、林楚茵、王義川、民進黨秘書長林右昌、發言人卓冠廷、黨籍台中市議員、里長等民代響應。現場湧入約2000人響應。



雖然民進黨中央黨部對外宣稱，宣講會與罷免藍委行動無關，但現場仍出現罷免攤位，台中市6個藍委選區的罷團在會場大集結，衝刺第二階段連署。甚至包括雲林縣、彰化縣、南投縣、花蓮縣的罷免團體都現身，把握機會推進罷免連署。



除了罷免團體集結，台上的講者也將主題緊扣大罷免，王義川登台宣講，直接點名國民黨籍台中市長盧秀燕養了3個沒用的藍委，分別是台中市第四選區廖偉翔、第五選區黃健豪、第六選區羅廷瑋，這3個藍委能可當傅崐萁的小弟，動不動就是刪減、凍結政府預算，影響政府施政，危害民眾權益，這樣不適任的“立委”一定要罷免掉！



王義川並現場高歌，“連署簽一下、簽一下，有多好你知道嗎？”率領群眾連喊三次“大罷免、大成功！”罷免行動一定要成，台灣才有希望。