時力主席王婉諭重返竹北設服務處　布局選戰

王婉諭15日在新竹縣竹北市設立黨部與個人服務處。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月16日電（記者 盧誠輝）時代力量黨主席王婉諭15日在新竹縣竹北市設立黨部與個人服務處，她在受訪時強調主要目的是為了持續深根基層，因為她在上次的新竹縣第二選區“立委”選舉獲得第二高票，顯示有許多鄉親對她的肯定與支持，尤其是現在大家非常關心罷免議題，她認為應該下架不適任的“立委”，換成更多認真的“立委”來做服務。



2024大選新竹縣第二選區共有包括爭取連任的中國國民黨籍“立委”林思銘、民進黨籍“立委”候選人曾聖凱和時代力量主席王婉諭參選，選舉結果林思銘獲得7.6萬多票（44.82%）順利連任，王婉諭獲得6.3萬多票（37.19%）居次，曾聖凱則僅獲得3萬多票（17.98%）墊底。而目前包括林思銘和新竹縣第一選區選出的藍委徐欣瑩第一階段罷免連署都已通過。



王婉諭15日在竹北市的新竹高鐵站附近成立“加諭附小”新竹縣黨部和個人服務處，她受訪時表示，她在2024大選雖然沒有辦法在新竹縣贏得“立委”選舉，但她仍持續思考自己能為新竹這座年輕的城市帶來更多的不同與想像，因為有許多年輕爸媽選擇在新竹落地生根，這些年輕家庭都有不錯的收入與經濟水準，但新竹縣的公共建設卻沒有辦法跟上大家的需求。



王婉諭強調，上次選舉期間讓她感受到新竹縣民的支持與期待，有聽到許多選民對地方政治的不滿與失望，因此她收到許多選民的鼓勵，加上她她過去是工程師，深知新竹是許多家庭成家立業的地方，但當繳了許多稅金，卻未有相應的公共建設，因此希望能夠持續深耕這片土地，帶來實質的改變。



王婉諭最後被媒體問及重返竹北市設黨部與服務處，是否是要為布局參選2028新竹縣長或竹北市長做準備？王婉諭指出，目前距離下次選舉還有一段時間，現在就來討論選舉的布局有點言之過早，現在大家比較關心的話題應該是罷免，如何讓不適任的“立委”能夠下架，換成更多認真的“立委”來做服務，才是比較重要的，未來時力推出的候選人，也絕對不會讓大家失望。