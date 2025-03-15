卓榮泰宣講亮光劍　批藍白拖垮台灣

卓榮泰登台宣講，亮出綠色光劍當作指揮棒。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月15日電（記者 方敬為）民進黨啟動“人民是頭家政策宣講會”全台巡迴，首場今天在台中市起跑，“行政院長”卓榮泰壓軸登場，亮出綠色光劍講解政府施政預算項目及願景，強調今年總預算有新台幣2806億元是新增項目，包含公共建設、國民年金、提升國人健康、租金補貼、興建社宅，哪一個不重要嗎？但藍白“立委”都聽不懂，兩個在野黨拖住台灣進步的腳步。



民進黨發起“人民是頭家”下鄉宣講。民進黨中央黨部13日行文給各縣市地方黨部、民進黨黨公職及縣市議員，黨主席賴清德請黨公職全力投入，協助辦理“人民是頭家”8場說明會。第一場15日下午從台中市起跑，包括“行政院長”卓榮泰、副院長鄭麗君、“交通部長”陳世凱、綠委蔡其昌、何欣純、林楚茵、王義川、民進黨秘書長林右昌、發言人卓冠廷、黨籍台中市議員、里長等民代響應。現場湧入約2000人。



卓榮泰壓軸登台疾呼，“人民是頭家！”去年台灣經濟成長是亞洲4小龍第一名，國民所得超過3.3萬美元，經濟越來越好，政府自然要有更多照顧，當然要編更多預算。



卓榮泰說，在野黨笑他是提出最多覆議的院長，但若不是在野黨弱化憲政、財政，他也不會提出覆議，他一直強調總預算新增理由，但在野黨聽不懂，他們只會一直問政府預算為何要比去年多？連一般老百姓都聽得懂，比這些藍白“立委”更適合當“立委”！



卓榮泰直言，10多年來平均刪掉總預算1.2%，今年卻刪掉6.6%，差5、6倍，凍結預算是9倍，為何今年特別多，因為多了兩個聽不懂又硬要刪預算的在野黨，拖垮台灣發展，他要請人民做政府的後盾，支持政府，反對藍白“立委”濫權。