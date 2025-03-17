中評鏡頭：高雄橋頭糖廠有日據戰時指揮中心

高雄橋頭糖廠有防空洞及戰時指揮中心。（中評社 方敬為攝） 中評社高雄3月17日電（記者 方敬為）自日據時代保存迄今的高雄橋頭糖廠是台灣第一座新式現代化製糖廠，目前保存活化為文創園區，轉型遊憩用途，廠區內除了保留廠房、辦公廳舍，還有多處防空避難設施，甚至有戰時指揮中心，由於二戰時期橋頭糖廠是日軍戰機燃料的生產據點，經常受到美軍轟炸，相關遺跡也成為糖廠的特色景觀之一。



橋頭糖廠位於高雄市橋頭區，於1902年成立，原設施隸屬於“台灣製糖株式會社”，是台灣的第一座新式現代化製糖廠，也是標示台灣進入現代工業化時代高速發展的代表性設施群。



二次世界大戰結束後，橋仔頭製糖所等台灣製糖在台資產、廠群於1945年11月由台灣糖業公司接收，並持續營運製糖，直到1999年2月8日，高雄糖廠製糖工場停止製糖，改制為高雄廠，並於同年6月1日正式停閉製糖工場，並逐步轉型成糖廠文創園區，成為當地熱門景點。



橋頭糖廠整體面積約為23公頃，園區內保存包括社宅事務所、俱樂部、廠長宿舍、副廠長宿舍、農務課辦公室、警勤隊辦公室、製糖工場、倉庫、鐵道及產業附屬設施。共有19座建築或附屬設施具有文化資產身份。



特別的是，糖廠內還有許多防空避難設施，甚至有戰時指揮中心，由於橋頭糖廠曾大量生產可供戰機替代燃料的酒精，就近供應予當時停駐於岡山軍事基地內的日本海軍航空部隊。美軍掌握情資後，橋頭糖廠即被列為攻擊目標之一，還曾在1945年的大戰結束前半年，陸續遭到美軍航空部隊的轟炸，這也是廠區內掘設有多處防空洞的原因。