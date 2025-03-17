吳榮元：賴為政權無所不用其極 弄巧成拙

勞動黨主席吳榮元。（中評社 資料照） 中評社台中3月17日電（記者 方敬為）賴清德13日宣布中國大陸是“境外敵對勢力”，提出5大“國安”威脅和17項因應策略，包括恢復軍事審判。勞動黨主席吳榮元接受中評社訪問表示，賴的措辭強烈，表面上看起來很勇猛，實際上卻是緊張的表現，民進黨眼看烏克蘭的下場悽慘，所以藉拉升兩岸緊張態勢，試探美國，最好能換取美方表態，同時也在島內營造對綠營有利的政治環境。



吳榮元也研判，賴清德的策略很容易產生反效果，特朗普反對區域衝突的態度已非常明確，並傳出美中領袖將在4月或6月會面，“賴政府”如此無端生事，美方出手約束的可能性不小，加上民進黨政府越來越朝向極端且威權化，將激起百姓反感，賴為了鞏固政權，無所不用其極，卻可能弄巧成拙。



吳榮元，生於台南，1972年就讀成功大學時，因秘密籌組成功大學共產黨組織，曾被判過死刑與無期徒刑，1975年遇特赦減刑，1986年出獄。任職過勞動人權協會第二任會長、台灣地區政治受難人互助會總會長、兩岸和平發展論壇召集人。



針對賴清德13日召開安全會議後的相關發言，吳榮元表示，賴是狗急跳牆，因為受不了朝小野大的執政劣勢，可以觀察，民進黨先是行政部門多次針對立法部門的決議提出覆議、“釋憲”，然後授意“公民團體”發動對在野黨“立委”的大罷免行動，最後透過操作兩岸、台海情勢的緊張，替其後續採取極端手段鋪墊正當性，這一系列的動作都是為了要鞏固政權，同時也因應中美關係等國際形勢對台不利的變化。



吳榮元認為，賴清德對中國大陸措辭強烈，並稱大陸是“敵對勢力”，表面上看起來很勇猛，但其實是緊張的表現。賴清德目前面臨內外壓力夾擊，內部當然是朝小野大的局面，導致政府施政無法施展手腳，做不出政績，恐怕波及到2026年九合一選舉，賴在民進黨內的權力就會鬆動，這是賴清德最不樂見的事。

