曾煥程：數據分析顯示 綠營的大罷免或難成

“中華工商資源整合策進會”理事長曾煥程。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化3月17日電（記者 方敬為）民進黨發動罷免全台區域藍委，目前已有35案通過“中選會”第一階審查。前綠營選舉幕僚、“中華工商資源整合策進會”理事長曾煥程接受中評社訪問表示，以全台選區的數據分析罷免結果，罷免成功率反而是綠委高於藍委，再加上當前大眾對綠營執政反感的氛圍強烈，民進黨的大罷免行動很難成功。



曾煥程，東海大學國貿系學士，2022年曾代表台灣維新參選彰化縣議員，後來從事中小企業輔導顧問，現為“中華工商資源整合策進會”第四屆理事長。曾擔任民進黨籍前“立委”林豐喜助理，在台中縣市合併前於民進黨台中縣黨部任職，曾參與選戰幕僚工作。



全台持續大罷免熱潮，“中選會”統計，截至13日為止，共35件泛藍“立委”罷免案可進入二階連署，罷綠委的第一階段連署則全部未過，仍待補件，目前是35：0。



針對罷免趨勢，曾煥程表示，中華工商資源整合策進會特別對2025全台大罷免潮展開數據研究分析，以2012年第8屆“立委”選舉至2024年第11屆“立委”選舉的各項得票數據做為參考依據，來預測各選區罷免成功率，由高至低區分為“機會極高”、“機會較高”、“或有機會”、“機會較低”、“機會極低”等組別。從數據來看，假設進入投票階段，反而是綠委更容易被罷免。

