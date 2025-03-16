綠政策宣講桃園場1千板櫈　罷團衝連署數

民進黨第二場政策宣講活動今日下午在桃園市中壢區舉辦，現場貢擺放約1千板櫈。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月16日電（記者 盧誠輝）民進黨啟動“人民是頭家政策宣講會”全台巡迴，繼昨日在台中市第一場政策宣講後，今日下午3時在桃園市中壢區的大崙崇德宮面前廣場舉辦第二場政策宣講活動，現場共擺放約1千張板櫈，罷免團體則在入口處設置罷免桃園6席藍委的攤位，全力衝刺第二階段連署數。



民進黨發起“人民是頭家”下鄉宣講。民進黨中央黨部13日行文給各縣市地方黨部、民進黨黨公職及縣市議員，黨主席賴清德請黨公職全力投入，協助辦理“人民是頭家”8場說明會。繼昨日在台中市第一場政策宣講後，今日在桃園市舉辦第二場，包括“行政院長”卓榮泰、“行政院秘書長”龔明鑫、“內政部長”劉世芳、綠委郭昱晴、林月琴、張雅琳、王義川、民進黨秘書長林右昌與多位民進黨籍桃園市議員都到場出席。



民進黨桃園市黨部表示，會舉辦全台巡迴政策宣講主因是過去一年執政黨在“立院”所推出的法案與預算內容都遭在野黨杯葛，且覆議案未通過，因此對於這些事情對人民的影響，希望能透過政策宣講活動讓大家知道。



民進黨桃園市黨部指出，活動現場不反對讓罷免團體擺攤收件，原則上已通過第一階段罷免連署的桃園6席藍委的第二階段罷免連署書都會在現場收件，但為避免罷團和有不同意見的民眾發生衝突，進而影響到活動的進行，若有衝突發生將請警方介入處理。