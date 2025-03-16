10藍委陷罷免困境　邱毅：短板就是朱立倫

邱毅。(中評社 資料照) 中評社台北3月16日電／綠營發動全台大罷免烽火四起，已有35席藍委罷免案進入第二階段連署。民進黨由“行政院長”卓榮泰領軍，15日啟動下鄉政策宣講，為二階罷免藍委添柴火。前“立委”邱毅16日在臉書發文表示，當時許多人嘲笑提出大罷免的民進黨總召柯建銘荒謬，但如今看來，柯建銘不只瞭解國民黨弱點，更知道國民黨短板就是黨主席朱立倫。朱似乎沒有危機感，他的重點放在黨主席連任。



目前罷綠委案件尚無一案通過“中選會”第一階段審查，呈現35：O。邱毅分析，第二階段可能有10席左右國民黨“立委”會陷入被罷免的困境。



“立法院”總席次113，民進黨目前51席，只要再拿下6席，即可過半，改變朝小野大局面。



邱毅全文如下：



一開始柯建銘提出大罷免行動，揚言要罷掉國民黨41席區域“立委”。



很多人視之為荒謬，還認為柯建銘有病，諷刺他應該到精神科去看診。



我當時就獨排眾議，我認為柯建銘是瞭解國民黨的弱點，更瞭解國民黨的短板就是朱立倫。



大罷免乍聽之下是很荒謬，卻是針對國民黨不擅長逆勢作戰的特點而來。



只要大罷免行動一全面展開，一定造成國民黨陣腳大亂，風聲鶴唳 ，草木皆兵。



沒想到真是一語成讖，第一階段的成績是35比0，有35席國民黨“立委”第一階段達標，而國民黨反罷免的成績卻全盤皆墨。



按此發展下去，第二階段可能有10席左右國民黨“立委”會陷入被罷免的困境。