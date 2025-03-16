新黨青年開小貨車嗆綠宣講　警方包圍勸離

大批警力在活動會場外約200米攔阻新黨車隊繼續前行。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月16日電（記者 盧誠輝）民進黨啟動“人民是頭家政策宣講會”全台巡迴，第二場16日下午3時在桃園市中壢區大崙崇德宮前廣場舉辦，活動開始後，新黨青年部副主任譚傳紹等開著小貨車欲到場嗆聲，在會場外約200米遭大批警力包圍，警方讓譚傳紹拿著大聲公表達訴求後，隨即勸離，避免衝突。



今日的宣講仍由“行政院長”卓榮泰領軍，主講者包括，“行政院秘書長”龔明鑫、“內政部長”劉世芳、綠委郭昱晴、林月琴、張雅琳、王義川、民進黨秘書長林右昌與多位民進黨籍桃園市議員。



譚傳紹表示，民進黨現在拚命在網路上造謠，口口聲聲說他們沒有錢買衛生紙、沒有錢買A4紙、沒有錢請手語老師，但明明“立法院”今年通過的是史上最高的總預算，民進黨現在又說要罷免在野黨“立委”，這實在是一件非常可笑的事情。



譚傳紹強調，台灣現在離戒嚴只差一步了，因為民進黨是一個沒有辦法接受監督的執政黨，選輸就想翻桌重來，還到處製造輿論恐慌，沒有能力解決問題，只會解決提出問題的人，這樣的執政黨，相信全台灣人民都沒辦法接受。



譚傳紹率領車隊在會場外約200米即被大批警力包圍，警方表明對方並未申請集會遊行，新黨則強調他們只是想進去會場表達不同意見，卻被警方阻擋在會場外，這就是現在的台灣，連讓人民表達不同意見的自由都沒有，只會自己在同溫層自嗨造謠，實在非常荒謬。