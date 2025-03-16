日媒：日政府要求台方表達世博台灣館非官方

台灣參與2025日本世界博覽會TECH WORLD館示意圖。（圖取自facebook.com/expo2025techworld） 中評社台北3月16日電／2025年世界博覽會4月13日至10月13日將於於日本大阪舉行。日本共同社16日引述日本與台灣的消息人士披露，日本外務省已向台灣方面提出要求，盼明確展現2025年世界博覽會（大阪關西世博）的台灣館是由民間企業參展。



共同社報導，關於是否曾向台灣方面表明此事，外務省回應“不予置評”；而台灣“經濟部”未提及日方的要求，但表示期待世博能有助於“深化台日合作形象”。



台“經濟部”本月6日曾發表聲明，稱台灣將以“TECH WORLD館”的名義參展。共同社今日報導，日本外務省對“經濟部”這份聲明提出質疑，認為這聽起來像是台灣要以政府身分參加，要求台灣方面必須明確表示大阪世博會的台灣館是由民間公司參展。



台“經濟部”在6日發表的聲明中提到，“睽違5年的國際盛會‘世界博覽會′，即將於4月13日在日本大阪盛大登場，台灣以TECH WORLD館名義參展，將透過智慧科技和數位應用，展現多元包容的價值，向世界發出‘共好′的邀請，共同開創美好的未來生活。”



台官方這份聲明引發日本政府關注。共同社報導，日本外務省獲悉這份聲明，已要求台灣方面明確表示大阪世界博覽會台灣館是“民間企業”參展。



報導指出，日本外務省對台灣“經濟部”貿易署的聲明有所質疑，理由似乎是聲明聽起來像是與日本沒有外交關係的台灣，將以政府身分參加。



報導同步引述台灣官員說法，認為這一聲明是主要針對台灣國內民眾發布，對日本的指摘感到困惑，但這名台灣官員表示願與日方溝通，以免影響日台交流。



由於台灣目前並非國際展覽局（BIE）會員國，世博展館名稱無法使用“台灣館”，是由貿協在日本成立玉山數位科技株式會社，以企業身分參加。貿協副秘書長、TECH WORLD館長邱揮立先前也強調，以企業身分參展，會謹守本份。