王義川宣講號召罷桃園6藍委　男怒嗆遭架離

王義川今日在民進黨政策宣講桃園場上台宣講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月16日電（記者 盧誠輝）民進黨啟動“人民是頭家政策宣講會”全台巡迴，第二場16日下午3時在桃園市中壢區大崙崇德宮前廣場登場。綠委王義川開講時稱，拜託三官大帝警告桃園6席藍委不要再傷害桃園和台灣，並要求民眾一起將藍6席全部罷掉，一名中年男子聞言憤而站起來大聲嗆聲，隨即遭現場工作人員包圍架離，引起一陣騷動。



今日的宣講仍由“行政院長”卓榮泰領軍，主講者包括，“行政院秘書長”龔明鑫、“內政部長”劉世芳、綠委郭昱晴、林月琴、張雅琳、王義川、民進黨秘書長林右昌與多位民進黨籍桃園市議員。



民進黨政策宣講桃園場由綠委郭昱晴和民進黨發言人吳崢擔任主持人，綠委輪番上台宣講，輪到王義川宣講時，他一開場就大聲疾呼要求活動會場所在地大崙崇德宮所主祀的三官大帝做主，拜託三官大帝警告桃園6席藍委不要再傷害桃園和台灣，並一一點名桃園6席藍委批評，砲火猛烈的要求桃園要讓6席藍委全被罷免。



王義川宣講到一半時，突然有一名身穿紅色外套男子站起來大聲嗆聲，王一度中斷宣講，現場其他觀眾則和嗆聲男子爆發口角衝突，現場工作人員隨即衝上前去，將嗆聲男子團團包圍後架離會場，引發現場一陣騷動。



王義川遭嗆聲後繼續站在台上宣講，並唱起自行改編的罷免歌曲，唱得聲嘶力竭，最後還拜託現場民眾等宣講活動結束後，一定要去現場罷免攤位連署，務必要讓“大罷免、大成功”。