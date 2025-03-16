卓榮泰桃園宣講還未結束　台下群眾急閃人

民進黨政策宣講桃園場還未結束，台下群眾就已陸續離場。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月16日電（記者 盧誠輝）民進黨啟動“人民是頭家政策宣講會”全台巡迴，第二場16日下午3時在桃園市中壢區大崙崇德宮前廣場舉行。“行政院長”卓榮泰擔任壓軸，一上台就滔滔不絕，一口氣講了超過30分鐘還欲罷不能，但因現場天色漸暗，許多民眾等不及卓榮泰講完，就陸續離開會場，現場工作人員也火速收起板櫈。



今日的宣講由“行政院長”卓榮泰領軍，主講者包括，“行政院秘書長”龔明鑫、“內政部長”劉世芳、綠委郭昱晴、林月琴、張雅琳、王義川、民進黨秘書長林右昌與多位民進黨籍桃園市議員。



民進黨政策宣講桃園場表定時間為下午3時至5時30分，但因活動延遲超過30分鐘才開始，輪到卓榮泰壓軸宣講時已近下午5時30分，卓一拿起麥克風就欲罷不能，講了超過30分鐘，當時已近晚上6時，天色漸暗，許多坐在台下的民眾開始陸續起身離場。



有現場工作人員等卓榮泰一講完，馬上舉著各鄰里標示牌，引導民眾離場坐遊覽車離開。或許是因天色漸暗，許多群眾趕著離開，所以散場時僅有少數民眾留在罷免攤位簽連署書，其他多數民眾則是在散場後約不到10分鐘後就全部走光光。

