高雄跑馬拉松獎座為解放軍步槍模型　綠委致歉

綠委許智傑服務處16日主辦的“鳳山跑三校越野馬拉松賽事”，獎座是解放軍制式95式突擊步槍塑像引發熱議。（李雅靜服務處提供） 中評社高雄3月16日電（記者 蔣繼平）由民進黨“立委”許智傑服務處主辦、“國防部”等單位指導的“鳳山跑三校越野馬拉松賽事”16日舉行，獎座卻是一把金色的解放軍制式95式突擊步槍模型，引起熱議。許智傑雖立刻為此道歉，但輿論仍燒不停。藍營也批綠喊“抗中保台”，卻淘寶買槍，根本雙標黨。深綠的台灣基進也發文指用解放軍的槍當獎盃，太地獄梗了。



“2025鳳山跑三校越野馬拉松”16日登場、共2500名選手參加，由於可進入平常未開放的陸軍官校、步訓部（鳳山步校）及中正預校三所學校跑步，成為賽事特色。賽事由綠委許智傑服務處、高雄市鳳邑雙慈殿、高雄市鳳山慢跑協會主辦，並由“國防部”、高雄市政府等掛指導，逗點整合有限公司來執行。



綠委許智傑、邱議瑩，以及民進黨籍高雄市議員林智鴻、張漢忠、陳慧文等人一早也出席賽事活動進行鳴槍。據瞭解，鳳山跑三校越野馬拉松曾停辦一段時間，去年復辦，許智傑就是活動發起人，因此許智傑服務處也發布新聞稿進行宣傳。



不過賽事結束後，遭眼尖民眾卻發現拿到的紀念獎座居然是一把金色的解放軍制式95式突擊步槍塑像，引發議論。而獎座上的落款就有清楚綠委許智傑服務處。



此事引發軒然大波，許智傑自錄影片為跑三校馬拉松獎盃錯誤致歉。許智傑表示，因承辦單位疏失，使用非台軍槍枝製作獎盃，已要求立即回收，造成相關單位及民眾困擾，向大家道歉，未來相關活動會更謹慎處理。



中國國民黨籍高雄市議員李雅靜痛批，今日在鳳山舉辦的“鳳山跑三校越野馬拉松”，表面上是一場結合軍事文化與運動的盛會，實際上卻爆出荒謬事件，參賽者拿到的獎盃，竟然是解放軍95式自動步槍造型，甚至有可能還是來自大陸電商“淘寶”！



李雅靜表示，民進黨長期以來對不同立場的人狂扣“親中”、“舔共”的帽子，如今卻在軍校舉辦活動，發送解放軍槍枝造型獎盃，這根本是徹底自打臉。過去“抗中保台”的戲碼演得震天價響，結果如今竟變成“抗中保台、淘寶買槍”，如此雙標，民進黨要如何向台灣人民交代？



甚至連深綠的台灣基進黨臉書也發文表示，如果解放軍登陸台灣，用來掃射台灣人民的就是這款步槍了，以此做台灣馬拉松的獎盃造型，“地獄梗程度”，宛若把集中營浮雕的紀念幣頒給倖存者，“國防部”甚至還掛名活動協辦指導單位。不過台灣基進也幫緩頰，相信這是主辦單位的疏忽，可能就拿淘寶上的樣品來做模，但也肯定事後負責與補救，並強調這起小事件顯示民眾敵我意識的普遍薄弱。