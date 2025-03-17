中評鏡頭：逛張學良故居　泡湯賞北投風景

張學良位於北投幽雅招待所的起居室。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月17日電（記者 鄭羿菲）春寒料峭，台北市北投區成為北台灣泡溫泉勝地之一，少帥張學良1960年代被幽禁於北投的幽雅招待所，如今改為少帥禪園，成為民眾泡湯的熱門去處，一邊泡湯、一邊眺望當年張學良每天映入眼簾的北投風光、一邊遊覽當年歷史。在陸客高峰期時，少帥禪園也是隱藏版的“旅遊勝地”，幾乎每天都會有近千陸客入園參訪張學良的起居所，憶當年少帥生活。



少帥禪園原來是日據時代的“新高旅社”，曾是日本神風特攻隊出勤前飲酒作樂地，禪園依山而建，天晴時可瞭望關渡平原，四周環境靜謐，衹有一條蜿蜒小徑能通往張學良過往的起居室，但還得先路過當年的哨亭與警衛室，30名警衛保護張學良，同時也是監視管束時期的張學良。



少帥禪園內主要有四個建物，一是張學良與夫人趙一荻起居室，現已把部分改建為餐廳，起居室外一隅，陳設著張學良與蔣經國的合照，從起居室仰望就看得到園區入口，但沿著一旁的蜿蜒小徑走，卻得通過當年實為監視的警衛室，現在已改為茶館。接著，還有一條小路通往少帥紀念亭，除了陳設張學良木雕外，也復刻張學良寫給蔣中正的輓聯“關懷之殷、情同骨肉；政見之爭，宛若仇讎。”道盡一生抑鬱與糾葛的惆悵。



張學良字漢卿，號毅庵，乳名雙喜、小六子，於1901年6月3日在遼寧出生，是奉系軍閥領袖張作霖長子，曾為中華民國陸軍元帥，人稱“少帥”，“民國四公子”之一。



1936年張學良發動西安事變，事後遭蔣介石軟禁，並隨國民政府遷台，在台期間先是軟禁於新竹縣五峰鄉，1949年先搬至高雄壽山，隔年又重返新竹五峰鄉，直到1957年移至高雄西子灣，1959年在移居台北北投幽雅招待所（今少帥禪園）。



直到1961年開始解除管束（軟禁），但仍受監視，當年張學良與夫人趙一荻選擇移居北投復興崗自建屋舍，成為張學良一生居住最久的地方，也是張學良在台灣唯一擁有的私人財產，直到1993年張學良夫婦才定居美國夏威夷，2001年張學良於夏威夷檀香山病故。