中評關注：民進黨三面向狂催大罷免

民進黨舉辦8場下鄉宣講，第二場16日在桃園舉行。（取自民進黨臉書） 中評社台北3月17日電（記者 黃筱筠）台灣大罷免第二階段連署已經開始，就算民進黨大老陳水扁、呂秀蓮，甚至謝長廷都紛紛表態不贊同大罷免，綠當局絲毫沒有動搖。反而藉由行政、立法，加上民間團體等，三面向加強結合，開始加強大罷免第二階段連署。以民進黨現在的動員狀況，對國民黨非常不利，很可能真的有幾名藍委會被罷免成功。



根據“中選會”公布資訊，第一階段共有35案罷藍委成案，罷綠委無一成案，呈現35：0。“立法院”總席次113席，目前民進黨有51席，只要透過罷免、補選再拿到6席以上，即可過半。



民進黨以“人民是頭家”為主題舉辦8場下鄉宣講，15、16日已分別在台中市、桃園市各辦一場，場外熱烈展開罷藍委連署。下鄉宣講由“行政院長”卓榮泰率領各“部會”首長，加上當地“立委”一起宣講，行政團隊強調是在下班時間宣講，沒有使用公家資源，包括交通、維安支出等仍引起爭議。



賴清德上周宣布17項反中措施，未來將需要配套修法，卓榮泰也提到各部會訂定方案策略，要由專案執行要定期考核，現在各部會緊密作業中，一個月會把整套計劃做出來。



這部分涉及提案修法，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前“挑選”各委員會召委，例如：“外交及國防委員會”不讓英系陳明文兒子陳冠廷擔任召委，指定不分區“立委”沈伯洋擔任。現在看起來都是柯建銘鋪陳相關賴清德談話的配套修法。



本會期，每個委員會一定會提出賴清德談話配套修法，就算現在藍白陣營是多數，但只要民進黨在修法過程中不斷扣上藍白陣營親中，各委員會就能藉著修法大打抗中牌，催化深綠選民出來連署罷免藍委。

