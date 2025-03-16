綠高雄初選火熱　邱議瑩、賴瑞隆宣講打對台

綠委邱議瑩16日率多位綠營民代在鳳山五甲龍成宮舉辦“挺台灣、護未來”宣講活動。（邱議瑩服務處提供） 中評社高雄3月16日電（記者 蔣繼平）民進黨發動“人民是頭家 台灣要團結”政策宣講會，共計8場。台中、桃園打頭 陣，3月29日才會到高雄舉行。高雄雖無藍委可罷，但積極爭取民進黨高雄市長初選的綠委邱議瑩、賴瑞隆，16日分別各自舉辦宣講活動打對台，提早行動做宣傳，相當積極，不僅拚場、也拚聲勢。



民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿，民進黨黨內高雄市長初選有綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等人表態爭取，由於唯一一名非新系的“正國會”派系的林岱樺涉入助理費案以新台幣100萬元交保，綠營高雄初選檯面下廝殺激烈引發關注，趁林岱樺近期低調跑行程，親新系的邱議瑩、新系的許智傑、新系的賴瑞隆近期動作頻頻。



綠委邱議瑩為表達對於藍白聯手刪凍總預算及新版財劃法不滿，16日率綠營多位綠營民代在鳳山五甲龍成宮舉辦“挺台灣、護未來”宣講活動，爭取初選的綠委許智傑也有同台，綠委李柏毅、李昆澤，以及民進黨籍高雄市議長康裕成、議員李雅惠、湯詠瑜、陳慧文、林智鴻、張漢忠、鄭光峰，親綠團體WeCare高雄發起人尹立等人到場參與。



綠委賴瑞隆16日也到楠梓莒光市場、左營自由黃昏市場進行掃街，並合體綠委李柏毅、綠議員黃文志、及媒體人王瑞德等人宣講。賴瑞隆晚間也在永安區文興宮舉辦“人民是頭家、台灣要團結”永安之友會活動，呼籲高雄市民共同站出來一起挺台灣，終止“國會”亂象、讓“立法院”回歸正軌、守護台灣的自由民主等訴求。