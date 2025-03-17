中評現場：綠宣講綁罷免靠動員　能量待考驗

民進黨第二場政策宣講桃園場16日登場。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月17日電（記者 盧誠輝）民進黨啟動“人民是頭家政策宣講會”全台巡迴，第二場16日下午在桃園市中壢區大崙崇德宮前廣場舉辦，入口處則設有罷免團體的攤位，整場活動熱鬧有餘，但熱情不足，許多民眾多是被動員到場，而活動還沒結束，就有許多民眾趕著離場，綠營發動的第二階段罷免連署能量是否能夠持續？似乎還有待考驗。



民進黨繼15日在台中市舉辦第一場宣講後，16日在第二場桃園宣講接續登場。活動開始前，現場就擺放有約1千張板凳，會場入口處則有罷免團體設置桃園6席藍委的罷免連署攤位，隨著離活動開始時間越近，陸續有民眾進場，多數人會在入口處的罷免攤位停留簽署連署書，罷團工作人員則會在旁依民眾戶籍引導至該選區的罷免攤位簽署罷免連署書。



接近下午3時活動開始前，陸續有多台遊覽車抵達會場外，民眾下車後再跟著舉有各鄰里標示牌的工作人員依序進場，因此現場板凳一下就被坐滿，後續自行前來的民眾則只能站在會場側面和後方聽講。或許是為了等待人潮到齊，宣講活動延遲了近30分鐘才開始，主持人一開場就強調已經“爆場”，可見大家有多熱情來出席政策宣講活動。



活動開始後，綠委依序登場宣講，場外則有新黨青年開著小貨車準備到場嗆聲，但在距離會場約200米外就被大批警力包圍勸離。輪到綠委王義川上台宣講時，王一開場就大聲疾呼要求活動會場所在地大崙崇德宮所主祀的三官大帝做主，拜託三官大帝警告桃園6席藍委不要再傷害桃園和台灣，但激烈言論似乎引發現場一名中年男子不滿，原本坐在會場板凳區的男子突然站起來對著王義川大聲怒嗆，並和現場其他民眾爆發口角，後來現場工作人員隨即把該名男子架離。



整場宣講活動，不管是綠委張雅琳、林月琴、王義川，還是具有公職身分的“內政部長”劉世芳、“行政院秘書長”龔明鑫、“行政院長”卓榮泰，幾乎每個人開口閉口都離不開總預算在“立法院”如何被刪減凍結，因此呼籲民眾一定要站出來罷免不適任的藍委。每當台上講到激動處，台下群眾就會跟著主持人的呼喊，高舉入場時由主辦單位所發放的標語字排吶喊。



會場看似相當熱鬧，但輪到壓軸宣講的卓榮泰上台時已是傍晚近5時30分，卓一上台就滔滔不絕，一口氣講了超過30分鐘還欲罷不能，因現場天色漸暗，許多民眾等不及卓榮泰宣講完，就陸續離開會場。由此可以看出，綠營以政策宣講綁罷免的手法看似熱鬧有餘，但熱情不足，後續動員支持群眾的罷免能量是否還能夠持續？還有待考驗。