中評關注：朱立倫危機感爆發議場前開記者會

左起“立法院副院長”江啟臣、國民黨主席朱立倫、“立法院長”韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁。（中評社 資料照） 中評社台北3月17日電（記者 楊騰凱）中國國民黨主席朱立倫今天上午將率全體藍委至“立法院”議場前召開記者會，宣布提出“反戒嚴”及“反廢死”公投提案，用來當作反制大罷免的手段。近期國民黨團總召傅崐萁周遭人士遭司法調查，傅是朱重要的左右手，倘若傅倒下，朱無論黨主席連任或反罷免都將寸步難行。



賴清德提出的“國安”威脅17項因應策略條，其中包括恢復軍事法庭，外界擔憂恢復軍審後未來可能無限上綱至戒嚴。對此，國民黨團發布甲級動員，要求全體藍委穿著黨團配發的白色外套，17日早上至議場前陪同朱立倫召開記者會宣布國民黨將提出“反戒嚴”及“反廢死”公投。



這次朱立倫大動作親自到“立法院”開記者會，可以感受到他對大罷免的危機感越來越重了，畢竟先前綠營在鼓動罷免時，國民黨的反制態度看似相當消極，就連罷免綠委的第一階段提議都問題很多，目前上演“35：0”的慘況，也就是罷免藍委已經有35案通過第一階段審查，罷免綠委則是掛零，令朱立倫臉上無光。



加上傅崐萁被控在2024“立委”競選期間，大量提供修容組競選小物給藍軍候選人，涉違反商業會計法、反滲透法、偽造文書等罪，直搗傅崐萁花蓮住處旁的員工宿舍進行搜索。如果傅崐萁相關司法案件升高，對朱也會有一定的衝擊。



畢竟朱立倫這次能當上黨主席，與地方派系的支持有很大關聯，傅崐萁就是扶持朱的地方派系重要山頭之一，目前更是可號令全體藍委的大黨鞭，是朱手上可以運用的一支重要力量。未來朱立倫無論是要全力反制罷免，或力拚黨主席連任.都需要傅崐萁出力相挺，這時如果司法進一步對傅出手，扶持朱的地方山頭將少掉一座。



而且從前台灣民眾黨主席柯文哲的案例來看，不能排除司法偵查有一下子劇烈升高的可能。



目前第一階段罷免連數，國民黨已經被打了個35比0，朱立倫現在再站出來宣布“反戒嚴”及“反廢死”公投，恐怕短時間很難扭轉其領導不力的形象。尤其罷免越走到後期，民進黨越會盡全黨之力拚罷免，可以想見當情勢對藍委越來越不利，朱立倫被黨內逼宮的可能性也會上升，屆時如果連地方派系山頭都快被綠營剷平，朱的黨主席大位將很難坐穩。



換言之，朱立倫有必要在大罷免賽局中急起直追，只有拿出強力表現才能穩固住“立委”對自己的支持，好避免反朱派見縫插針。