卓榮泰：主張武統的人必定請他離開

卓榮泰16日在桃園上台宣講時怒批主張武統的人必定請他離開。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月16日電（記者 盧誠輝）民進黨啟動“人民是頭家政策宣講會”全台巡迴，第二場16日下午在桃園市中壢區大崙崇德宮前廣場舉行。“行政院長”卓榮泰壓軸上台宣講時怒批，武統就是暴力，暴力就是與全民為敵，台灣不容許武統力量破壞安寧，對於主張武統的人，無論其為何，必定以最短時間內請他離開。



民進黨16日的宣講由“行政院長”卓榮泰領軍，主講者包括，“行政院秘書長”龔明鑫、“內政部長”劉世芳、綠委郭昱晴、林月琴、張雅琳、王義川、民進黨秘書長林右昌與多位民進黨籍桃園市議員。



日前陸配網紅“亞亞在台灣”劉振亞，因涉武統言論，被移民署廢止在台依親居留許可，並要求10天內必須離境。卓榮泰上台宣講時激動表示，武統台灣不是言論自由，武統就是暴力，暴力就是與全民為敵，與全民敵就請他離開台灣，他要感謝“內政部長”劉世芳，將對台灣不客氣主張武統的人，在最短的時間內請他離開台灣。



卓榮泰指出，台灣是愛好和平的地方、台灣是經濟要發展的地方，不容許武統力量破壞台灣安寧，甚至在台灣招搖撞騙，台灣不歡迎這種人，請你回去你的地方，台灣要維持台灣尊嚴、維持台灣“國家主權”。



卓榮泰強調，和平有2種，一種是“國家”夠強，一種是束手投降。我們是要“國家”夠強，而不要束手投降。呼籲民眾支持將“國防”預算提高到GDP的3%，讓“國軍”英雄能保護“國家”。