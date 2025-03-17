目擊“柯文哲”在吃牛肉湯？網激動喊真太像

網友在臉書社團PO出用餐時，目擊1名長相酷似柯文哲的男子的照片。（照:臉書社團爆廢公社） 中評社台北3月17日電／台灣民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案目前仍羈押在台北看守所，台北地方法院預計20日首度提訊進行準備程序庭。而在16日晚間，有網友在臉書社團PO出2張在用餐時，目擊1名長相酷似柯文哲的男子的照片，相關貼文引發網友熱議，直呼“關到替身了”、“超像阿北”。



有網友16日晚間在臉書社團《爆廢公社》發文，PO出2張在牛肉湯店用餐時，1名神似柯文哲的男子的照片，該網友並提到，自己在看到對方的當下確認很多次，確定不是柯本人，因為該男子是騎車到餐廳，“你們說是不是很像？想說他這個時候怎麼會出現在這裡”。此則貼文獲得1.5萬按讚數，許多網友留言表示，“關到替身了”、“超像阿北”、“其實被關的那位才是分身”、“不能說像，簡直一模一樣”、“沒有摸頭不像”。



在柯文哲去年底被檢方起訴後，12月30日獲交保，但檢方提起抗告，1月2日又遭北院裁定羈押至今，加上起訴前已被羈押4個月，柯被關在台北看守所已經超過半年了。直至柯父柯承發10日舉行告別式，柯文哲由多名法警戒護返回新竹市參加家祭，全程沒上手銬、腳鐐。