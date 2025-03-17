特朗普大讚魏哲家　喊美國不需再依賴台晶片

美國總統特朗普接受美媒專訪，指台積電赴美蓋廠，美國就能“忘掉來自台灣的晶片”。（截自“Full Measure”YouTube直播畫面) 中評社台北3月17日電／美國總統特朗普日前接受美媒專訪時再提台灣，他稱讚台積電董事長魏哲家是“商界最受敬重的人之一”，帶著2000億美元投資赴美，強調關稅措施將促進企業赴美建設，他也稱後續可以忘掉台灣的晶片了，代表台積電赴美投資後，美國不需要再依賴台灣晶片。



特朗普14日接受美國電視節目“全力以赴”（Full Measure）保守派主持人艾特基森（Sharyl Attkisson）專訪，該節目16日公開所有專訪內容。節目第一部分主要談及特朗普的關稅戰，當中又主要聚焦美國對加拿大祭出的關稅措施，艾特基森質疑關稅帶來的效果恐需要長久後才能顯現，特朗普並不認同。



台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布增加1000億美元投資於美國先進半導體製造。台積電近年的美國投資案，主要是正在進行650億美元於亞利桑那州鳳凰城的先進半導體製造的投資專案，以此為基礎，台積電在美國的總投資金額預計將達到1650億美元。這項擴大投資包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心。

