朱立倫“立院”辦公投記者會　3成藍委未出席

國民黨主席朱立倫宣布將發動“反戒嚴”及“反廢死”公投提案。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月17日電（記者 楊騰凱、張嘉文）中國國民黨主席朱立倫17日率領藍委到“立法院”議場前召開記者會，宣布將發動“反戒嚴”及“反廢死”公投提案。國民黨團事前發出甲級動員通知，要求全體藍委到場陪同，不過52席藍委最後僅來了35席，缺席率約3成。



朱立倫開完記者會即離去，未接受媒體提問。



朱立倫今日至“立法院”議場前舉辦“國民黨啟動公投宣示記者會”，國民黨團事前發出甲級動員，要求全體藍委身穿黨團配發的白色外套到場陪同。



朱立倫到場後逐一和藍委握手打招呼，展現黨中央與“立院”黨團彼此合作無間。



最後國民黨籍“立委”來了35席，缺席率約3成，沒有到場的藍委“立法院”正副院長韓國瑜、江啟臣，以及藍委葛如鈞、蘇清泉、張嘉郡、洪孟楷、牛煦庭、萬美玲、魯明哲、呂玉玲、顏寬恒、楊瓊瓔、林沛祥、林思銘、鄭正鈐、馬文君、盧縣一。



目前“中選會”已經通過35件藍委的第一階段罷免提議，今日缺席的藍委當中，包括洪孟楷、牛煦庭、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、鄭正鈐、馬文君、顏寬恒、楊瓊瓔、林思銘、林沛祥，都在通過第一階段罷免提議的名單上。