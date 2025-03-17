朱立倫在“立院”議場前開記者會　綠營痛罵

民進黨團召開記者會，左起吳思瑤、柯建銘及陳培榆。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月17日電（記者 黃筱筠）中國國民黨黨主席朱立倫今早率領30多名藍委在“立院”議場前召開記者會，宣布提出反戒嚴、反廢死公投提案。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘率領黨團幹事長吳思瑤，以及書記長陳培瑜一起召開記者會回應。柯建銘痛批，朱立倫是黨主席身份在“立法院”議場前開記者會，這是首度，我們提出嚴正抗議。



柯建銘與黨團幹部在黨團今天共同召開“國民黨一騙再騙絕對滅頂，還在騙反廢死反戒嚴，國民黨自掘墳墓集體埋葬”記者會。



柯建銘表示，朱立倫是國民黨主席要開記者會去他們黨中央或是黨團去開，埋葬自己看起來是自己在做告別式，因為全部都穿白色，國民黨一片再騙絕對滅頂，騙反廢死、反戒嚴，台灣民眾眼睛雪亮，不會被騙。國民黨要自己埋葬應該在黨中央召開記者會，要做告別式回到國民黨，不要來“立法院”玷污民主堡壘。



柯建銘指出，賴清德已說過不會再戒嚴，朱立倫不要抹黑，是國民黨想要戒嚴，污衊賴清德想要戒嚴，卻一騙在騙。馬英九才是詐騙集團的始祖，現在要大罷免絕對大滅頂。支持民進黨是顧台灣人民身家，安全生命財產才有保障。選國民黨是要共產黨來統一，生命隨時有問題，他們一定一騙再騙因為怕滅頂。

