盧秀燕憂水電雙漲推升物價　籲綠三思

台中市長盧秀燕致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月17日電（記者 方敬為）台灣的水價、電價醞釀調漲，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天表示，近期坊間有許多討論的聲音，按照她過去擔任“立委”在“立法院”財政委員會的經驗，這類民生必需項目費率調漲，恐怕連帶推升物價，民眾生活雪上加霜，會形成惡性循環，呼籲政府要三思。



台灣水價31年未調整，台灣自來水公司日前指出，每賣一度水就虧新台幣2.45元，打算調漲水價，3月底將向經濟報提交報告。此外，台灣電力公司虧損嚴重，預計3月18至20日之間將召開電價審議委員會，傳出電價平均擬漲6%，最快可能今年4月實施。



針對水電價擬雙漲，盧秀燕17日出席“台中市污水接管用戶突破30萬暨污水下水道建設成果”發表會受訪表示，這兩天她聽到很多民眾在討論相關議題，由於當前民眾的壓力非常大，因為物價持續上揚、通膨，假設接下來水、電價又要再漲，民眾能否成受得了生活壓力，商家能否扛得住經營成本攀升？坊間大部分的聲音都是不樂見，希望有關單位能夠仔細聆聽。



盧秀燕說，她擔任“立委”時長期在財經委員會，她很清楚，水、電之類基本的民生必需項目費率若漲價，恐怕連帶推升物價的上揚，屆時萬物齊漲，將形成民生經濟的惡性循環，這時候民眾的生活可能會雪上加霜，所以她要建議中央有關單位要再思考一下。