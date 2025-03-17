藍委領銜反戒嚴反廢死公投　拼8／23投票

國民黨主席朱立倫率藍委們到議場前召開公投記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月17日電（記者 楊騰凱）中國國民黨主席朱立倫17日在“立院”開記者會，親自宣布將推出“反戒嚴”、“反廢死”兩項公投。反戒嚴公投領銜人為身兼國民黨組發會主委的藍委許宇甄，共同提案人為國民黨團首席副書記長羅智強及藍委葛如鈞。反廢死公投領銜人則是檢察官出身的藍委吳宗憲。



羅智強表示，今年公投投票日為8月23日，公投案若要趕在這一天投票，最後公告日為5月25日，理論上國民黨提出的兩項公投案，都可以趕在8月23日投票。



賴清德日前提出的“國安”威脅17項因應策略，其中包括恢復軍事法庭，外界擔憂恢復軍審後未來可能無限上綱至戒嚴。



另外，死刑“釋憲”結果去年9月20日出爐，雖未認定死刑“違憲”，卻設下判決死刑的高門檻，須經各級法院合議庭法官“一致決”才能判死刑。“釋憲”結果遭藍營認為是實質廢除死刑。



依照《公民投票法》規定，公投案發起共有三種方式，第一種是民間連署，第二種是“立法院”經“立法院”會提出，第三種是“總統”得經“行政院”院會提出。國民黨此次採用“立法院”提出的方式，可以免去民間發起的繁雜連署過程。

