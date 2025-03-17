陸委會查台藝人是否有陸身分證　張啟楷感嘆

張啟楷。（中評社 資料照） 中評社台北3月17日電（記者 鄭羿菲）陸委會將清查赴陸台灣藝人是否有中國大陸身分證，台灣民眾黨籍“立委”張啟楷17日表示，賴清德半年前還替台灣藝人團體五月天喊話要諒解。現在過了短短半年，兩岸卻異常緊繃，我們當然知道“國家安全”與主權是重要的，但怎麼不侵犯人權，需要顧慮到。



陸委會主委邱垂正日前接受媒體專訪時表示，將查處台灣藝人有沒有中國身分證，要歌誦中國就不要巴著台灣身分，若查到有，就會立刻註銷他們的台灣身分。赴陸發展的藝人，以前唱誦中華人民共和國偉大和祝賀生日，現在變本加厲，部分藝人不只轉發支持“聯合利劍B”軍演，連武統都支持，你要愛它，以它為榮，我們沒有意見，但不能反過來要消滅自己國家。“文化部”將檢視藝人與中共黨政軍有無合作行為，只要有政治性主張，將涉違反兩岸條例。



張啟楷17日接受媒體訪問表示，蔡英文曾說過，在台灣沒有人需要為自己的認同而道歉，還記得去年五月天曾表達“我們中國人”的言論，遭到很多台灣網友出征，賴清德還出面幫忙講話“在別人的屋檐下，我們應該給予諒解”，現在過了短短半年，兩岸卻非常緊繃。



張啟楷說，我們當然知道兩岸現在有某些敵對與緊張的狀況，我們希望用比較和平的方式去解決衝突，不要讓兩岸惡意螺旋一直往上走，否則哪一天擦槍走火都是非常不好的。古今中外所有的衝突都來自於不斷的緊繃關係，我們當然知道“國家安全”與主權是重要的，但還有自由、和平、法治，甚至如何怎麼不侵犯人權，我們都需要顧慮到。