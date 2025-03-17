羅智強：賴清德將“兩國論”變“敵國論”

國民黨團首席副書記長羅智強。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月17日電（記者 楊騰凱）台“內政部長”劉世芳16日在民進黨桃園宣講時脫口說出“台灣跟中國，“一邊一國”。中國國民黨“立法院”黨團首席副書記長羅智強表示，賴清德日前指對岸為“境外敵對勢力”，從“兩國論”升級成“敵國論”，陳水扁、蔡英文不會講的話，賴清德都說出口了，台灣民眾非常擔憂。劉世芳是秉持賴的意旨，但台灣人真的不想成為下個烏克蘭。



民進黨“人民是頭家”政策宣講會16日下午在桃園中壢登場，劉世芳到場宣講時說出“台灣就是台灣，中國就是中國，台灣跟中國，“一邊一國”。



國民黨團今日召開“3兆政府，只會造謠？！”記者會，由羅智強主持，“立委”陳玉珍、許宇甄出席。會後開放媒體提問。



羅智強表示，事實上也不要怪劉世芳，賴清德都已經說對岸是“境外敵對勢力”，陳水扁、蔡英文不會講的話，賴清德都說出口了，所謂的“境外”，也就是台灣、中國“一邊一國”的意思，劉世芳等於是秉承賴清德的意旨。



羅智強指出，這次賴清德“國安會議”後的發言，不只是“台獨”論、“兩國論”，更是直接升級成“敵國論”，這也是為什麼台灣民眾非常擔憂，擔心台灣會成為下個烏克蘭。賴清德到底有沒有瞭解到台灣人民對戰爭的疑慮？台灣人民不想成為下個烏克蘭。

