北約前秘書長拉斯穆森：歐已無法仰賴特朗普

前北約秘書長、丹麥前首相拉斯穆森（Anders Rasmussen）。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月17日電（記者 張穎齊）北大西洋公約組織前秘書長、丹麥前總理拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）17日在台北舉行的玉山論壇上表示，美國一直被認為是最值得信賴的夥伴，但在美國總統特朗普上台後，歐洲已無法再仰賴特朗普，到底對特朗普來說烏克蘭、台灣的意義是什麼？歐洲會持續與台灣連結，做為朋友，共同面對日漸危險的世界。



拉斯穆森曾是北大西洋公約組織秘書長、丹麥前首相、丹麥自由黨魁、現任丹麥民主聯盟基金會主席。



拉斯穆森指出，在他一生中，歐洲始終都認為美國是最值得信賴、可靠的國家，但在今年1月特朗普上台執政下，歐洲已無法再仰賴美國白宮。歐洲過去一直都與美國是好朋友的同盟關係，可是1月後關係就不一樣。



拉斯穆森說，特朗普看待世界的方式是，就是特朗普指認為世界有3個權力中心，衹有美國華盛頓、中國北京、俄羅斯莫斯科。他必須要問特朗普，那對特朗普來說，台灣這個國家到底是什麼意義？烏克蘭又是什麼意義？長期來看意義何在？



台“外交部”與台灣亞洲交流基金會主辦的“2025年玉山論壇－新南向＋：台灣、印太與新世界”，為期2天於17、18日在台北萬豪酒店舉行，17日開幕式與會致詞者有賴清德、丹麥前總理拉斯穆森（Lars Rasmussen）、斯洛維尼亞前總理楊薩（Janez Janša）、AIT美國在台協會台北辦事處長谷立言（Raymond Green）、日華議員懇談會長古屋圭司、台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌等，現場約300人。