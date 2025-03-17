吳誠文：台灣半導體外銷不穩　須因應轉變

吳誠文接受質詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月17日電（記者 張嘉文）台積電宣布將加碼投資美國1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠以及1間主要研發團隊中心等設施，對台灣半導體產業有何影響？台“國科會主委”吳誠文上午在“立法院”表示，台灣半導體產業外銷市場不像以前那樣穩定，因此“行政院”正在研議各部會透過編預算加強相關內需，所以未來跨部會合作會更重要。



“立法院”教育及文化委員會今邀請“國科會”主任委員吳誠文列席報告業務概況，並備質詢。



國民黨“立委”羅廷瑋質詢時提到“國科會”欲籌組晶片台灣隊，並指吳誠文當時對外表示台灣半導體產業鏈的主要市場都在國外，製作的產品也都是針對國外客戶，認為方向可調整，在面對台積電加大力度赴美投資，目前是否仍持同樣看法？



吳誠文表示，目前“政院”正在討論研擬一個加強內需的機制，各部會編列預算時希望可以從需求端對接到供應端，強調未來跨部會合作將會很重要。



吳誠文強調，出口市場基於地緣政治的影響、各種新科技的發生等，會有產業鏈重組，他坦言確實不一定每個半導體產業都會很穩定，而產業也會隨市場遷移調整，因此才會希望建立晶片台灣隊，讓相關產業可對接到台灣內需市場。



吳誠文也說，因為民主國家都會有選舉，選舉過後政府政策可能會有改變，因此外銷市場不會像是以前那樣穩定，必須因應轉變，協助廠商全球布局。