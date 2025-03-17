台官方推菲律賓種綠電輸台　英系陳冠廷反對

英系立委陳冠廷受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月17日電 （記者 黃筱筠）對於是否從菲律賓購買綠電輸回台灣，“經濟部”態度一變再變。民進黨“立委”陳冠廷今日受訪明確表態，“這個我不贊成”，因為不符合經濟效益。為了符合經濟效益與“國家安全”，要有多種電源備援跟微電網應處，會是比較安全的作法。



台“經濟部長”郭智輝上任後，去年10月拋出獨創的發電法，稱將評估“菲律賓種綠電輸回台灣”，也說“如果我買電，（每度）高於4元我不會買”。不過，“經濟部”近期提出評估報告，認為“每度運輸成本5.5元”，與郭智輝提出的4元目標有差距。然而，“經濟部”16日下午緊急發新聞稿改口，稱境外綠電輸送回台灣目標價每度4元，具備可行性。



至於民生用電可能調漲，民進黨“立委”林楚茵則說，在藍白陣營否決總預算覆議案，就可以看到這個結果，總預算不該成為藍白陣營聯手打擊民進黨的手段，最後作用力都會回到民眾身上，現在是民眾憤怒。



她表示，補助台電的新台幣1千億元若被拿掉，難道要讓台電倒掉嗎？為了不讓台電倒，會從電價調整，支出、回收要平衡。民生電價調漲是最後一步，否則影響台電營運，垮了、沒了會影響台灣整體。



電價審議委員會將於3月底前召開，本周起將陸續召開工作小組會議，“經濟部”將把相關的成本資料數據提交討論。知情人士透露，由於台電持續虧損，預估此次電價平均漲幅約落在6%，其中，用電330度以下的住宅及小商店也預計將調漲，約有逾千萬用戶恐將受到影響。