斯洛文尼亞前總理楊薩：盼中美促成俄烏停火

斯洛文尼亞前總理楊薩（Janez Janša）。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月17日電（記者 張穎齊）斯洛文尼亞前總理楊薩（Janez Janša）17日在台北出席2025玉山論壇表示，俄烏戰爭歷經3年，美國總統特朗普發起談判，有望促成停火，但他也希望，中國也是聯合國常任理事國，也發揮全球影響力，一起促成俄烏有公正的停火協議，他也希望中國大陸與台灣能合作，促進全球和平。



楊薩曾3度出任中東歐國家斯洛文尼亞總理，也擔任過斯洛文尼亞民主黨領袖，1997年曾以斯洛文尼亞“國會議員”身份訪台，2011年卸任總理後會晤過馬英九。



楊薩致詞表示，斯洛文尼亞是34年前在中東歐獨立的國家，也是歐盟、北大西洋公約組織的一員，在過去20年，他爭取斯洛文尼亞的民主獨立，他曾是政治犯、異議人士，後來也當了斯洛文尼亞國防部長、總理。他非常仔細研究需要保護的民主國家，希望也促進經濟發展。



楊薩說，他30多年前曾來過台灣，台灣在5年前疫情時給斯洛文尼亞很多支持與幫助。在過去20年，世界變化加快，第一個是技術、科技、人工智慧；第二個是專制政權。在阿富汗的失敗後，世界急速變化，一直到3年前俄羅斯入侵烏克蘭，專制政權的合作更加明顯。



楊薩說，大家正目睹21世紀的冷戰展開，俄羅斯發動毀滅性戰爭，導致數百萬人流離失所，現在特朗普發起談判，有望能停火，希望能延長並凍結衝突。烏克蘭需要歐洲、北約的軍事資源、資助，也需要得到美國很大的資源，歐盟正在重新武裝，但需要時間，因過去已忽視太久。



台灣亞洲交流基金會主辦的“2025年玉山論壇－新南向+：台灣、印太與新世界”，為期2天於17、18日在台北萬豪酒店舉行，17日開幕式與會致詞者有賴清德、丹麥前總理拉斯穆森（Lars Rasmussen）、斯洛維尼亞前總理楊薩（Janez Janša）、AIT美國在台協會台北辦事處長谷立言（Raymond Green）、日華議員懇談會長古屋圭司、台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌等，現場約300人。