湧言會搶先表態挺大罷免　全台代收連署書

民進黨湧言會今天召開記者會，各縣市議員服務處將加入代收罷免連署書。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月17日電（記者 黃筱筠）民進黨舉辦8場“人民是頭家”下鄉宣講活動，雖然民進黨不承認宣講是為了大罷免，但隨著第二階段連署人數提高，民進黨內湧言會今天也舉行“勇敢TEAM你 罷免服務站”成立記者會，從北到南的湧言會議員服務處將加入連署服務站。高雄市民進黨部主委黃文益表示，希望高雄罷免前市長韓國瑜的成功經驗，可以推廣到全台灣，讓罷免可以成功扭轉“國會”結構。



賴清德雖然沒有下令發動大罷免，但民進黨下鄉宣講活動，民間團體的罷免連署攤隨行，這等於是民進黨藉由下鄉宣講帶動罷免氣勢。



民進黨湧言會今天領先其他黨內派系，在台北台大校友會館召開記者會，表態湧言會各地縣市議員服務處將代收罷免連署書，不過，湧言會“立委”王定宇、林楚茵等並未出席記者會，衹有議員出席。包括：基隆市議員鄭文婷、新北市議員李宇翔、桃園市議員黃瓊慧、高雄市議員黃文益、鄭孟洳等。



發起罷免召集人、聯電創辦人曹興誠表示，民進黨原本不想陷入藍綠對抗，一開始站在後面，但是民團已經炒熱大罷免，現在公職人員已經跳出來，時間剛好。希望“國會”扭轉結構，應該以本土利益優先，不是統一，“被中國併吞”為優先。現在是台灣未來關鍵之戰，終於團結一起，民進黨議員跳下來會有很大幫助。



桃園市議員黃瓊慧表示，大家都知道桃園市是國民黨執政，“立委”也都是國民黨籍，配合國民黨“立院”黨團總召傅崐萁推出不是民生法案，還惡修很多法案。面對不適任“立委”，市民朋友、公民團體要提出大罷免，現在進入第二階段。



她也說，桃園市長張善政用市政資源打壓我們罷免團體，不讓我們借場地說草地要維修、長毒蘑菇等理由，要阻止民團收第二階段的罷免連署書，各種方面都受到打壓非常辛苦，第二階段我們決定站出來響應公民團體。



新北市議員黃淑君說，國民黨“立委”一年來表現是“為中國發聲”，忘記他們是台灣選出來“立委”，開會只會直播、當慣老闆，我們要站出來力挺罷免，我們站到第一線，希望讓民團有靠山，服務處要全台代收第二階段連署書，不管哪個縣市都可以到服務區，有需要都可以開門。



高雄黨部主委、高雄市議員黃文益表示，大家以為高雄無戰事，但是同島一命，韓國瑜過去因為要選“總統”“落跑”，這次高雄人也要站出來。傅崐萁、台灣民眾黨主席黃國昌在“立法院”搞的事情，連地方攤商都在痛罵。很多人打電話來問何時可以代收連署書，很多學生在高雄念書，還有在高雄工作，都心繫家鄉的罷免，所以我們站出來，希望高雄經驗串連全台。呼籲黨內所有民代，不管你的縣市有沒有要罷免藍委，都要站出來，希望第二階段可以連署成功進入投票。