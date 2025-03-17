藍提反廢死反戒嚴兩公投　民進黨：師出無名

民進黨發言人吳崢。（中評社 資料照） 中評社台北3月17日電(記者 黃筱筠)中國國民黨今天在“立法院”議場外，召開“反廢死、反戒嚴公投”記者會，黨主席朱立倫在會中表示國民黨要訴諸民主提出反廢死、反戒嚴的公投。民進黨發言人吳崢反批，台灣沒有戒嚴、死刑也沒有被宣告“違憲”，國民黨師出無名的荒謬公投提案，反映的只是朱立倫無能領導，面對公民運動的手足無措。



吳崢批評，這種師出無名的公投案，暴露出的是當前朱立倫面對風起雲湧公民運動的慌張與手足無措。



吳崢指出，朱立倫把國民黨“立委”找來排排站，宣布國民黨要推出反戒嚴、反廢死兩項公投。肯定令不分黨派的人民都看得滿頭問號。國民黨是“台灣戒嚴第一品牌”，對過去戒嚴從不認錯，現在又阻礙轉型正義推動，怎麼還敢大聲嚷嚷戒嚴？況且國民黨舉辦公投這個行為，本身就是現在根本沒有戒嚴的明證。同時，死刑在台灣沒有被宣告“違憲”也還存在。這些針對不存在事由發起公投的荒謬作法，顯示國民黨只是亂紮兩尊“稻草人”，拼命上演對著空氣猛揮拳，令人摸不著頭緒的盲動。



吳崢提到，朱立倫在過去一年，放任全台灣最親中的政治人物傅崐萁，讓54席泛藍成員被傅崐萁以總召之名挾持暴衝。國民黨除了杯葛政府外，整個黨沒有思想、沒有方向。扣除“國會”擴權法案、選罷法、憲訴法、財劃法、惡刪總預算案等鬥爭手段之外，國民黨在“立法院”僅剩中配六改四、反對“立委”赴陸報備、杯葛“國防”等“親中”作為，留在國際與人民印象中，連藍營內部領袖都批評是“史上戰力最弱”的在野黨。



吳崢說，對照朱立倫主席才口口聲聲說“立法院”要“民生優先”、國民黨“立委”“別鬧事”，結果自己帶頭髮動毫無實質用處的公投提案，這樣不就是政治鬥爭優先，自己打自己臉？



吳崢表示，當全台灣人民都對武統網紅侵門踏戶、鼓吹戰爭的言論感到憤怒時，朱立倫卻反對賴清德強化“國安”措施，持續聲援武統，指控政府侵害言論自由。如此認知錯亂，胳臂向外彎的行為，是不會被廣大的台灣人民接受。國民黨為鬥而鬥的荒謬公投，勢必也只會激起社會更大的反彈。

