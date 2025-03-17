郭正亮示警藍軍以為不投就是反罷免　會輸掉！

前綠委郭正亮。（照:截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北3月17日電／全台掀起大罷免，台灣民意基金會17日公布最新民調，針對民進黨“立院”黨團總召柯建銘全面性罷免國民黨籍41席“立委”的主張，有57.9%的人表示反對。對此，前“立委”郭正亮指出，這份民調結果沒有意義，因為國民黨目前最大的問題，是選民怠惰、以為不去投票就是反對罷免，而現在有高於罷免門檻的32%的人支持大罷免，這恐導致國民黨因此輸掉。



目前已有罷藍委35案將進行第二階段連署，尚無罷綠委通過“中選會”第一階段審查，35：0。待第三階段罷免案投票，依法有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。如果出來投票的藍軍支持者太少，同意罷免者只要達到選舉人數四分之一即可將藍委罷掉。



根據《中時新聞網》報導，台灣民意基金會17日公布最新民調，問題“贊不贊成柯建銘全面性罷免國民黨籍41席“立委”的主張？”結果顯示，有32.6%的人贊同柯的主張，其中19.6%非常贊成，13%還算贊成；57.9%的人不贊成，其中23.3%不太贊成，34.6%一點也不贊成，另外，有7.1%的人沒意見，2.4%不知道、拒答。



對於這份民調結果，郭正亮今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，“沒有意義”，因為罷免和選舉不一樣，拚的是選民的投票意願，比的是組織盤，“就是PK盤、動員比賽”。他並提到，自己到現在還是碰到很多人不熟悉罷免規則、以為不去投票就是反對罷免，但這次與過去不同，有32%的人贊同大罷免，高過25%的罷免門檻，所以不去投票“就完蛋了”。



而由於先前郭正亮曾幫國民黨籍“立委”徐巧芯站台，節目主持人馬千惠詢問，目前第一線情況如何？郭回應，很多人真的不知道要出來投票，國民黨支持者們雖然不喜歡民進黨，“但懶惰、怠惰”，而一旦懶惰就會輸，這正是國民黨目前最大的問題。郭正亮也研判，徐巧芯、國民黨“立委”葉元之所在的指標選區，投票率可能會高一些，其他的國民黨“立委”選區的投票率則會很低，加上前述提到的藍營選民不出門投票問題，“你就會輸在這裡”。