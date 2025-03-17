甘利明：晶片供應鏈不可能都由美國完成

日本前眾議員暨自民黨前幹事長甘利明有“日本半導體政策推手”之稱。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月17日電（記者 張穎齊）針對台積電將加碼投資美國1千億美元，有“日本半導體政策推手”之稱的日本前眾議員甘利明（Amari Akira）17日在台北舉行的玉山論壇表示，台積電在美國亞利桑那州的廠正緩緩地上軌道，晶片良率竟比台灣還高，原因在於1300名職員都是台灣員工，而美國基層勞工問題嚴重、下班就要離開，他認為台積電美國廠未來不可能都讓美國人來完成，整個晶片供應鏈也不可能都由美國單一國家來完成。



甘利明現年75歲，1983至2024年11連霸眾議院議員，曾經擔任安倍晉三內閣經濟產業大臣、自民黨幹事長，曾是主導日本半導體戰略靈魂人物。



由台“外交部”與台灣亞洲交流基金會主辦的第8屆玉山論壇，17日在台北萬豪酒店舉行。17日下午舉行“晶片供應鏈韌性—共創全球永續半導體產業”場次。



甘利明強調，美國總統特朗普希望整個晶片供應鏈都在美國，這件事是不可能的。他認為應由有相同價值觀的同盟，一起發揮強項，而不是全都放在美國，比如日本、台灣製造，比利時研究IC，英國、荷蘭艾司摩爾ASML、韓國也有研究設計，東協國家負責材料等，擁有完整的國際晶片供應鏈，不過也要小心資訊外洩的風險。



甘利明演講表示，台積電要投資美國1650億美元，亞利桑那州的廠雖遲緩，但漸漸走上軌道，他也很驚訝發現，台積電亞利桑那州廠的晶片良率竟比台灣還高，非常不可思議，背後原因在於亞利桑那州的1300名職員，統統都是台灣員工，都是台灣技術員來指導。當然未來不可能都不用美國人，但美國人也無法代替台灣人，因高階製程需要相當高的難度，高中階人員都需要。



甘利明說，關於台積電的工程師、技術工人、高階精密技術人員，在美國當地會有人才，但針對基層工作人員的勞動問題，相當嚴重，因美國人很關注保障勞工權益，下班就要離開，並沒有要將手頭上的工作做更好、更有工序的想法。因此他認為，在未來高階半導體工作中，美國台積電都不可能全由美國員工來完成。

