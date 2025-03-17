菲捷波盼加強與台半導體合作　面對地緣挑戰

“晶片供應鏈韌性—共創全球永續半導體產業”場次來賓大合影。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月17日電（記者 張穎齊）由台“外交部”與台灣亞洲交流基金會主辦的第8屆玉山論壇，17日在台北萬豪酒店舉行。菲律賓、捷克、波蘭的官方代表領袖在論壇上表示，要加強與台灣半導體的供應鏈合作關係，共同面對地緣政治變化的挑戰，並減少對特定國家的依賴度，壯大歐、亞半導體產業。



台“外交部”、台灣亞洲交流基金會主辦的“2025年玉山論壇－新南向＋：台灣、印太與新世界”，為期2天於17、18日在台北萬豪酒店舉行，17日下午場次三“晶片供應鏈韌性—共創全球永續半導體產業”，主持人為台“經濟部”政務次長江文若，與談者有日本前眾議員暨自民黨前幹事長甘利明、菲律賓金融銀行獨立董事、貿易暨工業部前部長巴斯夸（Alfredo E. Pascual）、SEMI國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、捷克參議院外委會主席費雪（Pavel Fischer）、波蘭投資貿易局長迪加（Andrzej Dycha）、台灣默克集團董事長李俊隆。現場約百人。



菲律賓金融銀行獨立董事、貿易暨工業部前部長巴斯夸（Alfredo E. Pascual）表示，半導體是菲律賓重要的系統，菲律賓主要負責封裝測試（ATP），是共應鏈的重要一環，菲律賓ATP占全球市場6成，也與台灣有緊密合作夥伴關係，在2.5D、3D科技也有優勢，面對晶片製造愈來愈複雜，封裝測試要求也增高，菲律賓有好人才可提供，擁有4千萬名15到34歲的青年人口，96%英文能力流暢，菲律賓在亞太、中國大陸、台灣、日本間也是重鎮，並擁有呂宋經濟走廊，菲、台可共同開發晶圓廠，減少對外國的依賴度。



捷克參議院外委會主席費雪（Pavel Fischer）表示，賴清德有提到台灣是矽盾AI人工智慧之島，台灣是高階尖端科技的重鎮，而他的捷克來自歐洲內陸國，以工業、“國防”、汽車產業經濟為主，也有健康醫療AI技術產業等，但面對疫情，發現醫療產業有些脆弱；2022年發生俄羅斯非法併吞烏克蘭行動，捷克過去都太仰賴俄羅斯的石油、天然氣、核能電廠燃料，但發現時為時已晚，現在正在短時間內降低對俄羅斯的依賴度，不再向俄羅斯進口，用其他替代能源。



費雪說，俄羅斯、中國大陸並不將一些國家當成平等夥伴，因此捷克要與有善意的國家合作，捷克與台灣政府會在半導體產業進行結盟、攜手合作。台灣對捷克有大幅投資、設施開設，在德國投資了台積電，台積電也就未在德國、捷克、波蘭交界處，離捷克首都布拉格僅2小時車程，台灣與布拉格也有直飛班機。台積電帶來很多操作員人力，是全球半導體重鎮，捷、台緊密合作。



波蘭投資貿易局長迪加（Andrzej Dycha）表示，歐洲半導體發展原本滿壯大的，但現在整個供應鏈轉移到亞洲，面臨新的地緣政治、戰略秩序挑戰，因此更要重視半導體產業的韌性。德國、捷克、波蘭三國交界處，有打造新的歐洲半導體之谷。波蘭與台灣有共通處，都很勤勞、積極，波蘭汽車產業吸引日本等外資，也著重電子、電池生產，德、捷、波會是歐洲下個10年的成長引擎。感謝台灣20、30非常有智慧分享半導體知識給歐洲，波、台一起成長，波蘭也會與丹麥、挪威一起合作。



SEMI國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，他相信半導體是需要國際產業合作，世界各地都有新的晶圓廠建置，沒有單一國家或公司能悶著頭獨自進行，美國的設備材料很強，但韓國記憶體強、歐洲設備材料設備也強、日本更主導50%材料。他認為美、日、歐、台、東南亞東南亞、印度都有合作。



曹世綸說，半導體產業正面對四大挑戰，包括地緣政治、供應鏈重組、永續性、人才短缺，因此技術需要突破。台灣從2019年就意識到未來會有半導體人才短缺問題，蔡英文執政時就有很快的反應，因此對全球布局、滿足客戶需求、並增加在地韌性，包括台積電在日本、美國、歐洲都有投資，台灣半導體雖占較大比例，但不會讓產業發展出現瓶頸，不會威脅到其他國家。



台灣默克集團董事長李俊隆表示，台灣半導體封裝測試高居第一名、IC設計第二名，目前還缺少材料設備這塊拼圖，但希望建立起來，完整整個半導體產業鏈。



隨後晚宴由台“外交部長”林佳龍宴請海內外來賓，18日還有最後一天4場次論壇、午宴。



台“外交部”、台灣亞洲交流基金會主辦的“2025年玉山論壇－新南向＋：台灣、印太與新世界”，為期2天於17、18日在台北萬豪酒店舉行，17日下午場次三“晶片供應鏈韌性—共創全球永續半導體產業”，主持人為台“經濟部”政務次長江文若，與談者有日本前眾議員暨自民黨前幹事長甘利明、菲律賓金融銀行獨立董事、貿易暨工業部前部長巴斯夸（Alfredo E. Pascual）、SEMI國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、捷克參議院外委會主席費雪（Pavel Fischer）、波蘭投資貿易局長迪加（Andrzej Dycha）、台灣默克集團董事長李俊隆。現場約百人。



場次共有8場，17日有4場“智慧解決方案─呼應國際淨零轉型新趨勢”、“智慧醫療新紀元─建構區域健康共同體”、“晶片供應鏈韌性—共創全球永續半導體產業”、“智慧運輸新標竿─數位創新鏈結世界”；18日有4場“亞洲前瞻圓桌對話─印太共同新願景”、“台灣形象論壇─從軟實力到暖實力”、“智庫論壇─建構“新南向＋”智庫走廊”、“NGO論壇─打造“新南向＋”INGO樞紐”。