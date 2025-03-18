王信文：台積電與美合作 隱含極高的風險

彰化師範大學全球創意創新創業研究中心主任王信文。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化3月18日電（記者 方敬為）外傳台積電被美方要求救援英特爾（Intel），彰化師範大學全球創意創新創業研究中心主任王信文接受中評社訪問表示，相關消息一出，台積電的ADR及股價就應聲下挫，顯示投資人並不看好相關風聲，台積電才擴大赴美投資千億美元，如今又要出手救援美企，美國一方面要台積電落地，一方面又要扶植本土企業，讓台積電未來蒙上不確定的陰影。



王信文，交通大學管理學博士，彰師大三創暨管理科技研究中心主任、智富經營管理學會榮譽理事長。曾任北京大學光華管理學院調研學者、美國柏克萊加州大學訪問學者、美國加州大學爾灣分校短期研究員等職，研究專長包括國企跨境電商策略、大數據行銷決策、區塊鏈、資通訊5G整合與智慧機械等。



台積電日前宣布加碼投資美國千億美元，原本外界解讀，台積電不需要再去救援英特爾，相關負面消息可望告一段落，呈現利空出盡的態勢。不料，14日外媒報導，台積電已向輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和博通（Broadcom）提出合資計劃的邀請，一起經營英特爾晶圓廠，而台積電將掌握不到五成的股份。



針對台積電救援英特爾的影響，王信文說，從台積電的ADR及股價表現來看，市場上不論是法人投資人還是忠實散戶，對於這一系列消息已開始有所顧慮，反映出市場對公司基本面未來走向的疑慮。

