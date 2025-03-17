亞利桑那州長訪台積電　夜宴供應鏈爭取赴美

台積電。（中評社 資料照） 中評社台北3月17日電／台積電宣布將加碼投資美國1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠以及1間主要研發團隊中心等設施。針對對美國總統特朗普受訪表示，台積電加碼投資2千億美元一事，台積電低調回應“一切以宣布為主”。



美國總統特朗普近日接受電視節目《全力以赴，Full Measure》訪問時，提到台積電並稱讚董事長魏哲家是“商界最受敬重的人之一”，更自行加碼台積電在美國的投資金額將達2000億美元，遠高於先前宣布的1650億美元，不過，台積電對此低調回應，“一切以宣布為主”。



台積電17日也證實，亞利桑那州州長郝愷悌（Katie Hobbs）已於今天造訪台積電新竹總部，針對亞利桑那州建廠進度、綠色製造技術創新等面向展開交流。



台灣業界傳出，Katie Hobbs將在17日晚間宴請台積電相關供應鏈，希望可以赴美投資，拓展雙邊商機，並承諾將給予完整的服務，打造更具韌性的半導體供應鏈。



台外交部昨晚說明，美國亞利桑那州州長郝愷悌（Katie Hobbs）於16日至19日率團訪台，一行人將拜會賴清德，接受外交部長林佳龍款宴，拜會經濟部與台積電等重要企業，與產業代表交流拓展雙邊商機。



對此，台灣DigiTimes報導，郝愷悌率團專程來台“了解”半導體發展，宴請台積電晶圓廠營運副總、負責亞利桑納廠建置的王英郎等高層，也跟台積關係緊密的半導體設備、材料供應鏈等大聯盟業者，希望建立雙邊直接溝通管道，力邀赴美設廠，且承諾提供完整服務。



該報導指出，獲邀台廠其實忐忑不安，他們相當清楚州長的邀約，目的在於共襄盛舉赴美設廠，然而，在大國、客戶與營運成本壓力下取得平衡，將是項困難決定



台積電今日表示，我們很榮幸於3月17日接待亞利桑那州州長Katie Hobbs到訪台積公司新竹總部。台積公司高層主管與州長會面並在台積公司於亞利桑那州建設的近期良好進展、綠色製造技術創新等方面進行交流。台積公司非常感謝亞利桑那州政府對公司位於鳳凰城的晶圓廠的支持，相信這次的會面將使我們未來的合作更加緊密。