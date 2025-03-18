吳育全：朱立倫打綠太軟　藍應整合白反撲

“韓流五虎將”、杏仁哥吳育全。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月18日電（記者 蔣繼平）綠營大罷免遍地開花，目前是35：0罷免藍委，親藍民團罷綠委第一階段都未通過需補件，情勢相當不利。長期關注時事的“韓流五虎將”、杏仁哥吳育全接受中評社訪問指出，藍營須趕緊下鄉宣講行動，炒熱討厭民進黨的氛圍，並結合民眾黨的力量，才有辦法真的反制，但藍主席朱立倫對付民進黨實在太軟，有招不用、擺爛的人最後就是等死，再等下去恐全盤皆輸，真的需要破釜沉舟了。



吳育全是2018年九合一地方選舉韓流崛起的堅定挺韓代表人物，當時為高雄杏仁茶攤商，因此被封為杏仁哥，他目前經營餐飲店，仍持續關注時事。



吳育全表示，朱立倫喊以罷制罷，但用喊的大家都會，重點是有做嗎？要怎麼從黨中央到地方去實施是關鍵。但國民黨不主動出擊，只能等民進黨出招，然後國民黨再去防守，“亂拳打死老師傅”就是形容這種情況，現在基層聽到國民黨都感覺討厭，因為國民黨沒有戰鬥力。



吳育全表示，舉例來說，當傳出罷免綠委第一階段連署未達標，高雄也有罷免2綠委，而國民黨說要幫忙，卻是等到第一階段連署都要結束了才幫忙，就算服務處可以代為收件，但只幫忙收件有用嗎？重點是有沒有幫忙宣傳，有沒有真的相挺？國民黨往往都是遲到的那一個，就算最後到了，也沒有意思了，因為太慢了。

