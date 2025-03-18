中評關注：綠政策宣講大動員　白無畏拚場

民眾黨將在23日舉辦首場宣講，反制民進黨相關活動。（擷取台灣民眾黨臉書） 中評社台北3月18日電（記者 鄭羿菲）民進黨啟動“人民是頭家”政策宣講，已在台中、桃園舉辦兩場，均鎖定小場地只要上千人即可塑造爆場畫面。藍白接連也將宣講拚場，其中台灣民眾黨23日下午將在新北市板橋火車站周邊舉辦“人民要當家”宣講活動，周邊是廣大公園、平面步道，一眼望去就能輕易看清是否有人潮，若要塑造爆場畫面，壓倒綠營氣勢，還得看民氣有多強。



民進黨為總預算遭大幅刪凍，為大罷免添柴火，將陸續舉行8場“人民是頭家”政策宣講，“行政院長”卓榮泰更親自領軍，15日在台中南屯水安宮、16日在桃園大崙崇德宮宣講，觀察現場場地都偏小，每場約擠滿2千人就已是極限，人數偏少與2024大選造勢場地動輒上萬人非常不同。



民進黨選擇場地較小的宮廟開講，或許有三層戰略思維，一是容易營造爆場畫面，即便人數並不如想像中多。二是拉近與民進黨支持者的距離，取代大選期間的多采多姿造勢，畢竟現在不是選舉期間，政治獻金自然就少。三或許是大罷免與總預算遭刪，對一般民眾來說較難認同，甚至是給人執政了還在“當家鬧事”的印象，找小場地能讓場面不至於太難看。



為了反制綠營，中國國民黨、台灣民眾黨均將陸續發起全台宣講活動，但藍白分別在氣勢差了一大截，主因是藍營在“反制罷免”的連署上，雖採精準鎖定綠委策略，但至今罷免藍委通過第一階段連署有35案，罷免綠委通過第一階段連署卻是0，國民黨中央遭受基層責難，甚至原定3月20日要在新北舉辦第一場“反惡罷”說明會，也傳出場地出問題將延。藍營在造勢上，氣勢難提振。



民眾黨則將在23日鄰近板橋車站的新北市板橋區站前路鄰新府路口，舉辦“人民要當家”問政宣講，周邊有四線道、公園、人行道，往年都被新北市政府拿來作為聖誕點燈直至元宵燈節的遼闊場地，一眼望去很容易就能知道人潮多寡，考驗民眾黨能否動員足夠人潮撐場面，而這也是民眾黨主席黃國昌接掌民眾後的第一場考驗。



不過，或許民眾黨在去年8月柯文哲陷入政治風暴後，多場集會活動中已凸顯出過人的號召力與街頭路線的優勢，包括去年9月在“立法院”外舉辦“集結！為台灣的司法正義站出來！”有2萬人到場、去年10月在中正紀念堂周邊舉辦“賴政府”搞什麼鬼”有6千人到場、去年12月舉辦“反霸凌、要立法”大遊行稱有3千人參與，直到今年1月11日“111釘孤枝”集會活動人潮湧現15萬人，線上直播也有15萬人同步收看。



如今，民眾黨政策會執行長賴香伶已透露“不反對”罷團來參與活動，而黃國昌日前也曾號召對綠營不滿的志工投身罷免，這群並非百分之百民眾黨員的志工，再加上曾受民眾黨基層幫忙連署的親藍罷免綠委團體，很可能都能為民眾黨首場新北宣講出份力。民眾黨要與民進黨拚場，並非毫無希望。