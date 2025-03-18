中評關注：罷免民調綠熱藍冷　國民黨很危險

民調顯示，可能參與第二階段連署者，不到五成。（台灣民意基金會提供） 中評社台北3月18日電（記者 黃筱筠）第二階段罷免開始連署，民進黨除了由“行政院長”卓榮泰領軍下鄉宣講，基層民代也開始在服務處設罷免連署站，用了很大力氣，相較國民黨則欲振乏力。如果觀察台灣民意基金會民調顯示，民進黨支持者可能連署第二階段有七成九，國民黨可能參與連署僅有一成一。目前罷免連署呈現綠熱藍冷，這將有利民進黨催化罷免藍委，藍委看起來危機重重。



由於罷免投票結果，需有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即通過兩個條件符合才能罷免成功。



藍營一開始想要冷處理罷免，認為只要第二階段連署不通過，應該就能安全過關。但是目前有35藍委進入第二階段罷免連署，罷綠委至今掛零。看起來藍營想要冷戰，恐怕要改變戰略，否則一但第二階段連署成功後，進入投票階段，藍營支持者對待大罷免冷淡的態度無法拉抬時，屆時同意罷免的票，就可能高於不同意罷免。



從台灣民意基金會公布兩項大罷免數據觀察，問到是否贊成柯建銘提到的全面性罷免國民黨41席區域“立委”，有三成三贊成，五成八不贊成，但其中只有65歲以上贊成大於不贊成，五成贊成，三成九不贊成，其餘都是不贊成多於贊成。另一個題目，是第二階段可能不可能會參與連署，四成三可能參與二階罷免連署，五成三不可能。65歲以上可能高於不可能，五成三可能，四成一不可能。台灣民意基金會董事長游盈隆認為65歲以上是罷免主力。



如果65歲以上是罷免主力，有兩方面可以觀察。首先，這群人是藍綠陣營明顯支持者，如果罷免又是綠熱藍冷的狀況，難怪賴清德要宣布抗中17項措施，這對鞏固深綠、高齡的支持者，非常有催化效果，賴會宣布17條措施，絕非近期才擬定，一定早盤算好要針對大罷免而來。

